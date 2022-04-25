Что такое мобилизация, когда закончится мобилизация в Украине 2022, сколько будет волн и кто под нее подлежит — обо всем этом читай в нашем материале
Всё, что может понадобиться в военное время. Рекомендации
Указом от 24.02.2022 г. № 69/202 Президент Украины Владимир Зеленский объявил общую мобилизацию. К выполнению боевых действий были привлечены почти все резервисты. На протяжении более двух недель они стойко защищали нашу Родину от российских оккупантов, благодаря чему врагам до сих пор не удалось реализовать задуманные планы.
15 марта начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач выступил с официальным заявлением о том, что в Украине началась вторая волна мобилизации. Сейчас на службу призывают военнообязанных других категорий, прежде всего, имеющих боевой опыт.
Что такое мобилизация?
Мобилизация — это совокупность мероприятий, которые направлены на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире. Мобилизация может быть общей (проводится в масштабе всего государства) и частной (проводится на отдельной территории с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований).
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Когда закончится мобилизация в Украине 2022?
Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24.02.2022 г. № 69/202, мобилизация должна быть осуществлена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.
Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории государства. То есть, мобилизация в Украине 2022 закончится 24 мая. Однако дата может меняться в зависимости от ситуации. Если война на территории нашей страны продлится, сроки мобилизации будут продолжены.
Мобилизация в Украине 2022: сколько будет волн и кто под нее подлежит?
Закон Верховной Рады Украины «О мобилизации» прописывает четыре волны мобилизации: