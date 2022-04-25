Указом от 24.02.2022 г. № 69/202 Президент Украины Владимир Зеленский объявил общую мобилизацию. К выполнению боевых действий были привлечены почти все резервисты. На протяжении более двух недель они стойко защищали нашу Родину от российских оккупантов, благодаря чему врагам до сих пор не удалось реализовать задуманные планы.

15 марта начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач выступил с официальным заявлением о том, что в Украине началась вторая волна мобилизации. Сейчас на службу призывают военнообязанных других категорий, прежде всего, имеющих боевой опыт.

Что такое мобилизация?

Мобилизация — это совокупность мероприятий, которые направлены на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире. Мобилизация может быть общей (проводится в масштабе всего государства) и частной (проводится на отдельной территории с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований).

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