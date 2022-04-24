Новая марка с тем же кораблем и пожары на россии: 5 приятных новостей уходящей недели

Украинцы продолжают героически бороться против оккупантов, но не всегда новости с фронта, из освобожденных и оккупированных городов утешают. Эта неделя тоже была тяжелой. Однако важно замечать и все хорошее, что происходит вокруг. Новый канал продолжает собирать приятные новости, чтобы порадовать вас перед праздниками.

Новый тираж марок

Не успела «Укрпошта» выпустить первую в мире марку с жестом, который обычно блюрят, как все они закончились. Причем очереди на почту были такими, что приходилось занимать их чуть ли не с самого утра. Впервые в жизни украинцы мечтали о блате на почте. Шутки шутками, а марки раскупили все! Новоиспеченные филателисты, готовьтесь! Руководитель «Укрпошти» анонсировал выход знаменитой марки с новым дизайном. 5 миллионов экземпляров и 1 миллион конвертов. Что ж… пора записываться в очередь.

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Эпидемия пожаров

На россии – массовые пожары. То ли их боевые украинские голуби приносят, то ли просто карма, но факт. Началось все с масштабного огня в Сибири. По информации «Гринпис России», в прошлом году площадь лесных пожаров была вдвое меньше. В настоящее время она составила уже 2,2 млн. га. Затем пришли новости из Москвы – большое задымление на Тверской площади. Недалеко от Кремля, кстати. Ну, а дальше интернет принес весточку из Твери – пожар в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны. Поговаривают, что именно там разрабатывали «Искандеры», терроризирующие украинцев. Вишенка на торте кармического огня – масштабный пожар на Дмитровском химическом заводе в городе Кинешма.

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Беда блогеров

После того, как орковские чиновники решили, что Meta, показывая правду о зверствах россиян, сеет экстремизм, они закрыли Facebook и вражеский Instagram. Блогеры уже потеряли 80% своих денег, о чем сообщают российские СМИ. Теперь им разве что на завод идти, хотя из-за санкций скоро и те позакрываются. Отдельная печалька – ТікТок. Apple удалили его из App Store для пользователей из России. Где-то заплакал один дон.

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Армия под колпаком

Google Maps открыли спутниковые изображения русских стратегических объектов. Видно все как на ладони – от пусковых шахт баллистических ракет до командных пунктов с секретными полигонами. Что ж… теперь россия перед нами голая, собственно, как и ее воины, которые воруют трусы из квартир. Если там что-то будет гореть, это не мы.

Ветер надежды

Все больше посольств, которые перед вторжением бежали, нагоняя страх, начинают возвращаться на постоянные места дислокации, а именно в Киев. В настоящее время 17 дипучреждений работают в столице. Сегодня о намерениях возобновить работу в Киеве сообщили и в посольстве Великобритании в Украине. После разведки Джонсона ничего не страшно.