На данный момент известно, что сегодня 23 апреля около 13:00 по Одессе был нанесен ракетный удар российскими войсками.

Попали в объект инфраструктуры, – сообщили в ОК «Південь».

Есть ли жертвы в результате авиаудара по Одессе, пока неизвестно.

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В сети появилось видео полета ракеты над городом 23 апреля:

Хронология событий 23 апреля в Одессе:

Как сообщает Суспільне: Одесса в 13:20 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через десять минут горожане слышали взрывы. После чего появилась информация о повреждении жилого дома.

Ждем официальную информацию.

15:30

Депутат Одеського горсовета Петр Обухов на своей странице в соцсетях подтвердил попадание ракеты в жилой жом:

16:00

Антон Геращенко в своем ТГ-канале написал, что в результате ракетного удара в Одессе есть один погибший: «Уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов»

16:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице подчеркнул, что единственная цель ракетных ударов по Одессе – это терроризм:

В сети уже появились фото и видео последствий ракетного удара по Одессе, на которых виден пылающий высотный дом, окутанный черным дымом. Однако мы не будем публиковать их и просим вас не помогать с распространением подобного контента до публикации его на официальных страницах.

16:40

Воздушное командование «Південь» сообщили, что ракеты попали в военный объект и два жилых дома в Одессе: