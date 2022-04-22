Полтысячи пасок на Пасху и столько же обедов каждый день: Шеф Алекс Якутов кормит переселенцев

Эксперт реалити «На ножах» рассказал, как помогает людям пережить ужасы войны

Полномасштабное вторжение россиян в Украину никого не оставило в стороне. Украинцы чувствуют боль, отчаяние и ненависть от ужасов, происходящих на их земле. А еще – желание всеми силами приблизить победу. Активно приобщаются к службе и волонтерскому движению и звезды. Так, Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов в Умани с поварами с первых дней войны кормит наших защитников. В настоящее время он продолжает активно готовить не только для военных, но и для вынужденных переселенцев.

Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова

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– Начали приезжать машины из Чернигова и Мариуполя. По лицам было видно, что люди пережили страшные ужасы. До этого таких взглядов я никогда не видел. Сразу было ясно, что они видели все, и это отражалось на лицах, – рассказывает Алекс. – Мы помогли им поселиться в отелях. Попросили знакомых открыть те, которые принимают хасидов. Они не брали деньги с переселенцев. С каждым днем людей становилось все больше. Мы поехали в волонтерский центр, но еды для приезжих у них не было. Разве что каши для детей и вещи на первое время. Поскольку центр работает до 16 часов, решили готовить сандвичи, чтобы переселенцы могли перекусить. И каждый день привозим туда 500 штук. Более того, те, кто бежал от войны, сами делают сандвичи. Это четыре переселенца, которым мы платим деньги.

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Кроме того, Шеф кормит и горячими блюдами.

– Кухня каждый день готовит обед и ужин на 250 человек. Отправляет его в общежития. И еще дополнительно 50 сандвичей даем детям, – продолжает Шеф. – Каждый день без выходных и праздников так работаем. И это меньшее, что мы можем сделать сейчас для украинцев.

Также Шеф с командой решили порадовать переселенцев на Пасху и подарили им полтысячи пасок. Чтобы на праздники они хоть немного могли почувствовать себя, как дома.