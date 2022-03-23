Маникюр на март 2022 года: идеи дизайна в фото

Один из вариантов ощутить весеннее солнышко, положительное настроение и запах весны в воздухе – сделать себе классный маникюр. Именно для тебя Новый канал сделал подборку идей дизайна маникюра на март 2022 года.
Маникюр на март 2022:
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