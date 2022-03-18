Как уехать от войны в Польшу? Маршруты, условия и полезные ссылки

В условиях войны россии против Украины одним из самых популярных направлений эвакуации остается Польша. Поэтому давайте разберемся, как попасть в эту страну, сколько и в каком статусе там можно находиться, чего ждать от правительства.

Как уехать:

На поезде — эвакуационные маршруты курсируют ежедневно из Киева, Харькова, Винницы и нескольких других городов. Здесь нужно ориентироваться на местную информацию, предоставляемую органами власти в вашем населенном пункте. Она меняется очень динамично, в зависимости от ситуации с обстрелами.

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На машине. Выберите пункты пересечения, которые менее загружены. Информация меняется каждый день и появляется в официальных сообщениях Государственной пограничной службы.

Следить за обновлениями – здесь: https://t.me/evacuationukraine

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Какие документы нужны:

Подходит внутренний украинский паспорт-книжечка, биометрия не обязательна. Более того – если он просрочен, отсутствует новая фотография по достижению 25-летнего, 40-летнего возраста – вас пропустят. Дети могут уезжать по свидетельству о рождении. Если ребенок с родителем или опекуном, никаких сложностей не будет, даже не требуется нотариальное подтверждение о согласии второго родителя. А самостоятельно ребенка через границу официально не пропускают, но в каждой ситуации разбираются индивидуально. К примеру, если детей сопровождают волонтеры или соседи, знакомые, есть прецеденты, когда с родителями просто связывались по телефону и получали устное согласие на вывоз малышей. Всё решается на месте.

Как перевезти животных:

Разрешен въезд животных без прививок и ветеринарного паспорта. Если вы планируете после Польши отправиться в другие страны, польские ветеринарные клиники оформят необходимые документы на месте. А местные волонтерские организации и частные клиники оказывают помощь животным – если у них от переезда стресс, осложнения хронической болезни или травма, вы можете обратиться за помощью, и ветеринары окажут ее бесплатно (конечно, если клиника предлагает волонтерскую помощь – это личная инициатива польского бизнеса).

Адреса пунктов приема украинских граждан:

– Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk;

– Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów;

– Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło;

– Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska;

– Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa;

– Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka;

– Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama;

– Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne.

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Какие права имеют переселенцы:

Согласно закону, украинцы могут находиться в стране 18 месяцев, а через 9 месяцев пребывания в стране беженцы смогут подать заявление на временное проживание сроком на 3 года. Кроме того, украинские беженцы получают разрешение на работу и доступ к медицинской помощи, а также единовременную финансовую помощь в 300 злотых на человека. Зарегистрированные как беженцы смогут получать помощь от властей и органов местного самоуправления. Украинские ученые и студенты, прибывающие в Польшу, могут продолжить обучение и научную работу. В частности, можно выбрать вуз со схожей с вашей специальностью и подать заявление о принятии на обучение. Каждый университет имеет право самостоятельно решать относительно правил перевода студентов из иностранных (включая украинские) университетов, поэтому подробную информацию нужно уточнять в администрации учебного заведения. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://study.gov.pl/.

Важно: Варшава и Краков уже НЕ МОГУТ справится с потоком беженцев. Выбирайте другие города.

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Полезные ресурсы:

https://t.me/refugeesinPoland

https://ukrainesupport.net/uk/ — поиск жилья

https://help.unhcr.org/poland/uk/

https://uasos.org/ua — волонтерские инициативы