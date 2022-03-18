Лечение изжоги в домашних условиях: как устранить симптомы изжоги

Многие украинцы сейчас все чаще и чаще стали испытывать такую ​​проблему со здоровьем как изжога. У здоровых людей изжога может быть вызвана нерациональным питанием, едой «наспех», «всухомятку», перееданием. Провоцируют изжогу острую, жареную, жирную пищу, свежую сдобу, некоторые пищевые продукты, газированные напитки. Также причиной изжоги может быть привычка ложиться сразу после еды, злоупотребления алкоголем и табаком. Однако, если у здорового человека из-за столько факторов может появиться изжога, то и говорить сейчас обо всех нас, в состоянии постоянного стресса во время войны. Разве сейчас многие регулярно питаются? Всегда ли здоровой пищей?

Давай вместе разберем: что такое изжога, причины изжоги и что с ней делать?

Что такое изжога?

Изжога – жгучее ощущение в верхней части живота, за грудиной, вследствие повышения уровня кислотности в желудке, что сопровождается кислым или горьким вкусом во рту.

Изжога преимущественно возникает на «тяжелую» для желудка пищу или на небрежное отношение к режиму приема пищи. Классическим примером будет питание «наспех» фаст-фут едой.

Причины изжоги

нарушение типа и режима питания

стрессовые ситуации;

приемом некоторых лекарств, например, аспирина;

острая, поджаренная, жирная пища;

алкоголь;

курение.

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Изжога при беременности

Также изжога иногда возникает у женщин при беременности. Даже если раньше женщина никогда не чувствовала изжоги, то во время беременности повышен риск ее возникновения. Изжога у беременной женщины связана с изменением гормонального фона и внутриутробным давлением плода на стенки желудка.

Как быстро избавиться от изжоги?

Помочь себе можно знанием и соблюдением правил здорового питания и применением антацидов – средств, снижающих кислотность желудка и оказывающих обволакивающее действие. Их можно купить в аптеке без рецепта врача. Важно, чтобы препарат нейтрализовал только избыток соляной кислоты, не препятствовал физиологическому процессу пищеварения и не обладал эффектом бумеранга.

Поможет ли сода при изжоге?

Многие спрашивают, можно ли пить соду при изжоге? Действительно, иногда люди употребляют пищевую соду, чтобы избавиться от изжоги. Однако делать этого не следует, потому что облегчение будет непродолжительным, а вред – значительным. Сода вызывает «синдром рикошета» или эффект бумеранга, то есть после окончания действия соды в желудке увеличивается выделение соляной кислоты и изжога усиливается.

Конечно, вы получите временное облегчение, когда нейтрализуете желудочный сок раствором соды. Видимо, все вспомнят урок химии, когда кислота бурно реагировала со щелочью. Но желудок не кабинет химии! Сода под действием соляной кислоты выделит углекислый газ, что будет раздражать стенки и без того чувствительного желудка.

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Что принять при изжоге?

Против изжоги применяют антациды. Препараты, которые нейтрализуют действие соляной кислоты, защищают слизистую от раздражения, быстро, в течение 5 минут, устраняют неприятные болевые ощущения. Квалифицированный фармацевт в аптеке посоветует современные и безопасные антациды.

Минеральная вода при изжоге

Аналогично с умом следует подходить к лечению минеральными водами, особенно если вода относится к категории лечебно-столовых или лечебных (степень минерализации от 1 до 10 г/л и выше 10 г/л соответственно). К минеральной воде следует относиться как к лечебному средству и посоветоваться с лечащим врачом.

По материалам и комментариям врача Ольги Летнянчик

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