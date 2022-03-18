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Как побороть чувство вины: советы психолога

Как побороть чувство вины: советы психолога

Наталья Ежова разобрала самые распространенные случаи этого состояния

Многие украинцы сейчас чувствуют вину. Особенно те, кто находится в тылу, вне зоны боевых действий. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова объяснила, почему это происходит, и как побороть такое состояние.

Как побороть чувство вины: советы психолога

– Чувство вины – это злость, направленная на себя, – говорит она. – Сердитесь – ничего. Сейчас не время медитаций. Отрицательные эмоции в военный период – норма. Злость является защитной реакцией. Правда, старайтесь направить это не на себя, а на врага. Чувством вины чаще всего страдают две категории: люди, выехавшие за границу, и люди, находящиеся в безопасности. Но следует понять, что именно они в этот период – наш тыл, то есть гарантия стабильности. Они должны защищать и поддерживать экономику страны, настроение военных, психику детей.

Как побороть чувство вины? Наталья Ежова разобрала самые распространенные случаи.

  1. «Я недостаточно помогаю!»

– Нужно понять, что каждый должен быть на своем месте, – говорит психолог. – Выполняйте собственную роль. Если вы мама, то воспитывайте ребенка, кормите его, развивайте. Если учитель, занимайтесь обучающим процессом онлайн. Если психолог, оказывайте психологическую помощь. Будьте на своем месте и поймите, что там вы наиболее нужны. Не сравнивайте себя с другими. Ни в коем случае не устраивайте соревнования: кто сколько помог, кто что сделал. Спокойно оцените, что в ваших силах, и качественно делайте то, что можете.

  1. «Я плохая, потому что сержусь. Нужно быть милой и доброй»

– Ненормально отталкивать свои реальные эмоции. Злитесь! Скажите себе: «На меня напали! Я должна быть сильной», – говорит Наталья. – Защищайте себя, свой дом и родных.

  1. «Моя копейка не поможет»

– Забудьте! Правило «копейка к копейке» работает как никогда, – говорит Ежова. – Здесь, кстати, не только о благотворительных пожертвованиях. Речь и о налогах, которые нужно продолжать платить, чтобы поддерживать экономику страны. Покупайте украинские товары, это тоже очень важно.

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  1. «Что же я сделаю, если за границей?»

– В любой точке мира нужно помнить, что вы – украинец, – утверждает Наталья. – Говорите об этом, распространяйте правдивую информацию, будьте примером соотечественникам за границей и жителям других стран. Передавайте людям правильную энергетику и настроение.

  1. «Я – не один. Рядом все тоже чувствуют вину»

– Помогите другим почувствовать себя ценными. Это тоже уберет чувство вины из вас самих, – говорит психолог. – Кто бы ни был рядом, говорите, что он важен. Во всех действиях есть польза в это сложное время. Главное – не сидеть на месте и не загонять себя в депрессию.

Следует помнить, что сейчас мы имеем врага, который и так хочет нас уничтожить. Так что не позволяйте чувству вины делать то же самое! Преодолейте это, трансформируйте злобу в полезные действия. Самое важное – держаться за жизнь. А жизнь нам дают те действия, которые мы привыкли делать. Каждый день продолжайте свое дело. Поддерживайте энергию и силу, чтобы победить на 100%. Хотя… Мы уже победили, потому что объединились как никогда!

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