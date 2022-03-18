Как остановить кровь без аптечки

В условиях войны, которую развязала Россия против Украины, знание о том, как оказывать первую медицинскую помощь, стало необходимостью. Однако ситуация еще и усугубляется тем, что не всегда под рукой может быть аптечка и все необходимые материалы. Поэтому важно знать, каковы альтернативы классическим методам остановки кровотечения.

Новый канал рассказывает тебе, как остановить кровотечение и правильно наложить жгут, особенно, если нет аптечки.

Методы контроля критического кровотечения:

Тампонирование раны;

Жгут;

Жесткая повязка;

Прямое давление на рану.

Прямое давление на рану является самым быстрым и может использоваться в качестве временной остановки кровотечения. Часть тела, на которую сопротивляемся, должна давить максимально, всей массой тела. Прямое давление можно использовать как на старте, так и между манипуляциями, если первая из них была неудачной.

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Мнение врача: как остановить кровотечение без аптечки

Врач-хирург столичной больницы в Печерском районе Киева, Швец Светлана Викторовна, рассказала нам, чем можно заменить жгут, медицинские повязки и тампоны для ран.

— В первую очередь, очень важно прижать рану (сделать тампонирование), место, откуда идет кровотечение. Это нужно делать даже если при себе нет стерильных повязок и антисептика. Сделайте это одеждой или куском от него, одеялом, полотенцем – любым куском ткани, который у вас есть на время экстренной ситуации, – рассказала врач.

Вторым шагом, по словам Светланы Викторовны, является наложение жгута. Если это возможно, нужно определить тип кровотечения: артериальное или венозное. Венозное обычно темно-красного цвета, артериальное – более светлое. Если ты когда-то сдавал кровь из пальца или вены, думаем, что разницу поймешь. При артериальном кровотечении правильно накладывать жгут сверху раны, при венозном — ниже раны.

Однако в экстримальных ситуациях обычный человек может не различить цвет крови, поэтому можно наложить жгут на расстоянии 5-8 см выше ранения. Если при себе нет медицинского жгута, заменить его можно поясом от брюк, шарфом, косынкой и, опять же, оторванным куском от одежды.

– До приезда медиков нельзя передвигать и снимать жгут. Если вам кажется, что сильное кровотечение продолжается, а рана пульсирует, то лучше повязать еще один жгут. Также, не стоит оставлять рану без давления и тампонирования, можно попросить, чтобы кто-нибудь с этим помог. Иногда, держать рану зажатой может и сам раненый, конечно, если позволяет его состояние, – прокомментировала медик.

Как правильно накладывать жгут (общие правила)

Использовать при массивных кровотечениях из конечностей, при ампутации или частичной ампутации выше кисти или ступни; Накладывать жгут типа Cat можно на одежду; Если нельзя визуализировать место кровотечения, жгут наложить максимально высоко на конечность; Если края раны можно четко визуализировать — наложить жгут на расстоянии 5-8 см выше раны; Если кровотечение не остановилось, воспользоваться еще одним жгутом, который накладывается в упор над первым; В зоне условной безопасности записать время наложения жгута; Правильно наложенный жгут может находиться на концовке до двух часов; О правильно наложенном жгуте свидетельствует отсутствие пульса на периферии.

Типичные ошибки при наложении жгута:

Нерешительность и промедление со своевременным наложением жгута; Не полностью затянутый жгут перед закручиванием; Пренебрежение вторым жгутом, в случае, если первый был неэффективным; Использование жгута при некритических кровотечениях; Наложение жгута слишком высоко, если есть возможность четко визуализировать края раны; Передвижение, съемка, передвижение жгута до приезда медиков; В отсутствие турникетов лучше выполнять тампонирование ранения или оказывать прямое давление над местом кровотечения.

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