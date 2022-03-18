Похищения украинских беженцев: соблюдаем меры предосторожности

В связи с войной, ведущей РФ против Украины, многие украинцы покидают свои дома в поисках безопасных мест, в т.ч. за рубежом. В отчаянии и панике, оперативно выезжая за пределы родного города, именно в таком состоянии и в такой период часто можно стать жертвами торговли людьми.

Торговля людьми – это форма рабства и нарушения прав человека для получения прибыли через контроль и эксплуатацию других людей.

Именно поэтому центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разработал ряд советов по поводу того, как не стать жертвой торговли людьми.

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Как это предотвратить:

— не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;

— не соглашайтесь на работу сомнительного характера;

— не берите взаймы у незнакомцев;

— поддерживайте связь с родными;

— изучите телефоны экстренных служб (помощь в странах ЕС – 112).

Торговля людьми бывает в форме трудовой или сексуальной эксплуатации, принудительного нищенства, для изъятия органов и т.д.

Будьте внимательны и не доверяйте сомнительным предложениям!