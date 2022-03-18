Война в Украине: Холостяк Алексей Тригубенко: Давали ключи, документы и желали счастливого пути

Финалист романтического проекта «Холостячка» привлек часть своего таксопарка к волонтерской деятельности

Чтобы победить врага, не нужно всем идти на фронт. Наши военные должны чувствовать поддержку и стабильность в тылу. Обеспечить защиту мирного населения, поддержать экономику и боевой дух – задача каждого украинца. Для этого следует продолжать заниматься собственным делом и быть полезным тем, в чем действительно силен. В этом уверен финалист популярного проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко. В рубрике Нового канала #ДобріІсторії он рассказал, как его бизнес в такси помогает украинцам.

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– Сразу же, в первый день войны мы с командой, компанией Anycar, подумали, как можем быть полезны. Все однозначно хотели помогать, – рассказывает Алексей. – Во-первых, передали несколько машин из автопарков в Киеве и Днепре для теробороны. Во-вторых, был создан специальный чат, в котором договаривались подвозить людей. Первые дни такси по городу не работало, поэтому горожанам было сложно переезжать, перевозить вещи к родственникам, добираться до вокзала. И наши водители на свой страх и риск помогали с этим. Конечно, бесплатно. В Киеве и Днепре водители помогали также волонтерам – возили помощь людям.

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Одними перевозками деятельность не ограничилась. Алексей с командой решили расширять границы своей помощи украинцам.

– Мы поняли, что есть свободные машины. А также есть семьи, которые хотят выехать на запад Украины, но не имеют автомобиля. Получилось это объединить, так что появилась полезная идея! – делится мужчина. – Мы просто сдавали машины в аренду, грубо говоря. Бесплатно. Давали ключи, документы и желали счастливого пути.

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Подытоживая свой рассказ, Алексей еще раз подчеркнул, что сейчас самое важное – не сидеть сложа руки.

– Я склоняюсь к мнению, что нужно находить, чем ты можешь быть полезным, несмотря на то, где находишься, что у тебя есть и что ты умеешь делать, – говорит Тригубенко. – Надо помогать тем, что лучше всего получается! Если умеете организовывать людей, делайте это! Если кулинарить – готовьте еду! Ваши навыки – лучшее оружие.