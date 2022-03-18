Паническая атака: что это и как справиться самостоятельно

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как справиться с паническими атаками
Из-за активных боевых действий многие люди в Украине столкнулись с паническими атаками. Что же это такое, какие у них симптомы, и как с ними справиться, рассказала ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова.
– Панические атаки – это максимально усиленный страх смерти, когда все психологические защиты не работают, а человек теряет контроль над своим психологическим состоянием. Чаще панические атаки случаются, если человек видит смерть, слышит о ней. Для того, чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти из своего внутреннего мира, где все рушится и отсутствует контроль, во внешний мир, то есть почувствовать свое тело, – объяснила психолог.
Панические атаки: симптомы
Панические атаки могут сопровождаться следующими симптомами:
- Ощущение нехватки воздуха
- Учащенное сердцебиение
- Боль в животе
- Диарея
- Тошнота
- Рвота
- Головокружение
- Резкое бросание то в жар, то в холод
- Потеря сознания
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Как же справиться с паническими атаками?
- Найдите где-то физическую опору, чтобы почувствовать, что тело, ноги, руки, голова опираются на что-то. Можно сесть на пол, за стол или опереться головой о стенку.
- Выровняйте дыхание. Для этого направьте внимание на ваше дыхание, используя, например, технику «квадрат». Найдите какую-то квадратную вещь в вашем пространстве и дышите «по квадратику». Сначала делайте вдох, смотря на верхнюю сторону квадратика, задерживайте дыхание, смотря на боковую сторону, и делайте выдох, смотря на нижнюю сторону. Также можно просто считать вдохи и выдохи. Например, вдох – один, выдох – два, вдох – три, выдох – четыре. При этом важно фокусироваться именно на дыхании, ведь для мозга это работает так: я дышу, значит, я жив и со мной все в порядке.
- Найдите все предметы в поле зрения конкретного цвета. Например, выбрали себе зеленый и ищете: травку, ногти, футболку и т.д.
- Пробуйте что-то на вкус или запах. Это может быть еда, напиток, что угодно. Таким образом вам удастся перевести внимание из внутреннего на внешнее, понимая, что вы живы. Состояние стабилизируется.