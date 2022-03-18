Паническая атака: что это и как справиться самостоятельно

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как справиться с паническими атаками

Из-за активных боевых действий многие люди в Украине столкнулись с паническими атаками. Что же это такое, какие у них симптомы, и как с ними справиться, рассказала ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова.

– Панические атаки – это максимально усиленный страх смерти, когда все психологические защиты не работают, а человек теряет контроль над своим психологическим состоянием. Чаще панические атаки случаются, если человек видит смерть, слышит о ней. Для того, чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти из своего внутреннего мира, где все рушится и отсутствует контроль, во внешний мир, то есть почувствовать свое тело, – объяснила психолог.

Панические атаки: симптомы

Панические атаки могут сопровождаться следующими симптомами:

Ощущение нехватки воздуха

Учащенное сердцебиение

Боль в животе

Диарея

Тошнота

Рвота

Головокружение

Резкое бросание то в жар, то в холод

Потеря сознания

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Как же справиться с паническими атаками?