Украинская паляница: рецепт за 15 минут от Алекса Якутова

Быстрый украинский хлебчик на сковороде
Слово «паляниця» стало символом борьбы украинского народа с оккупантами. Благодаря ей мы можем различить своих и чужих. Ведь оккупанты не могут правильно произнести это слово. Для украинцев «паляниця» – еще и вкус детства. Хлебчик, который часто выпекали бабушки в печи или на сковороде. Делается он довольно просто и из минимума ингредиентов. Как приготовить «паланицю» дома – рассказал Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.
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Такой хлебчик одинаково вкусный как со сладким, например, вареньем или медом, как в колядках, когда «добра з медом паляниця», так и солеными блюдами. А можно вообще есть ее самостоятельно, запивая теплым молоком или чаем.
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