Украинская паляница: рецепт за 15 минут от Алекса Якутова

Быстрый украинский хлебчик на сковороде

Слово «паляниця» стало символом борьбы украинского народа с оккупантами. Благодаря ей мы можем различить своих и чужих. Ведь оккупанты не могут правильно произнести это слово. Для украинцев «паляниця» – еще и вкус детства. Хлебчик, который часто выпекали бабушки в печи или на сковороде. Делается он довольно просто и из минимума ингредиентов. Как приготовить «паланицю» дома – рассказал Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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Паляница: ингредиенты для приготовления

Кефир – 1 стакан

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 0,5 кг

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Паляница: рецепт приготовления пошагово

Кефир комнатной температуры смешайте с содой. Оставьте настояться 5 мин, чтобы он начал увеличиваться в объеме. Добавьте соль и яйцо. Все хорошенько взбейте венчиком до однородной массы. Просейте муку и добавьте частями в кефир. Замесите тесто. Сформируйте колбаску и разделите тесто на части. «Палянички» можно делать маленькими, на одну порцию, а можно размером со сковороду. Поставьте сковороду на средний огонь. «Паляниця» обжаривается без масла. Когда сковорода нагреется, выложите хлебчик и убавьте огонь. Обжаривайте с двух сторон по несколько минут до готовности. Готовность проверяйте, проткнув вилкой или деревянной шпажкой. Тесто не должно приставать.

Такой хлебчик одинаково вкусный как со сладким, например, вареньем или медом, как в колядках, когда «добра з медом паляниця», так и солеными блюдами. А можно вообще есть ее самостоятельно, запивая теплым молоком или чаем.

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