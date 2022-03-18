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Фосфорные бомбы: что это, как обезопасить себя

Что такое фосфорные бомбы? Как себя вести

Фосфорные боеприпасы – тип воспламеняемых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Сразу возникает вопрос, почему этот белый фосфор так опасен.

Белый фосфор — очень огнеопасное восковидное вещество от бесцветного до желтого светопроницаемого цвета с острым запахом чеснока. Форма, в которой он используется военными, очень активна и загорается от контакта с кислородом. Белый фосфор — самовоспламеняемый материал. Из-за этого его хранят под водой, в закупоренных сосудах и при минимальном освещении.

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Последствия удара фосфорной бомбой

В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Он ядовит для человека. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 грамм.

Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Более того, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

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Первая помощь во время удара фосфорными бомбами 

Как можно скорее следует избавиться от одежды, к которой прилипли горящие частицы белого фосфора. Если такой возможности нет, то окуните пораженную кожу в воду или сильно увлажните ее. Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи раствором бикарбоната натрия или холодной водой.

Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом. Нельзя прикасаться к фосфору пальцами! Ожоги следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.

По материалам fakty.com.uа

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