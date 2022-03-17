Как вести себя во время войны в социальных сетях? Простые правила

В условиях полномасштабного наступления России на Украину ведется не только война с использованием уносящего жизни оружия, но и война информационная. Враг пытается распространять фейки, чтобы деморализовать украинцев, а также разведать информацию для корректировки огня. Именно поэтому очень важно знать правила поведения во время войны.

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Как правильно вести себя в социальных сетях во время войны?

Ни при каких обстоятельствах во время войны в социальных сетях нельзя постить следующее:

Фото и видео местности, где произошел обстрел или упал снаряд

Видео с летящими ракетами, моменты попадания снарядов

Точные адреса и координаты мест боевых действий

Видео и фото с опознавательными знаками: таблички с названиями улиц, станциями метро, ​​автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями, номера авто

Работу украинского ПВО

Видео и фото попадания ракет

Любые данные о действиях и перемещениях украинских войск, а также об основных военных объектах

Непроверенная информация о пострадавших или погибших

Любую информацию, не верифицированную государством и не являющуюся из официальных источников

Категорически запрещено удерживать в прямом эфире ракетные обстрелы и бомбардировки. Такими кадрами вы поможете врагу корректировать огонь.

Запрещено озвучивать и уточнять данные в комментариях.

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Во время войны пользователи социальных сетей могут приносить и пользу, работая на информационном фронте. Что делать?