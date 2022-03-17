Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 17 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать второй день варварского вторжения России на украинские территории

Война в Украине: главные новости по состоянию на 17 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двадцать двое суток. Главные новости Украины по состоянию на 17 марта:

Журналист Христо Грозев сообщил, что ФСБ России задержала замначальника Росгвардии Романа Гаврилова. Эту информацию журналисту подтвердили сразу три независимых источника;

Российский агрессор совершил атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям Чернигова. Полиция сообщает, что в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Среди жертв – гражданин США;

Под Прилуками украинские бойцы подбили РСЗО Ураган. Еще одной РСЗО такого же типа они пополнили украинский парк техники;

— Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может состояться после завершения работы над мирным соглашением, возможно, в ближайшие недели, — считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк;

Советник Министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Сирия не сможет перекинуть 40 тыс. наемников для войны с Украиной. Это сильно ослабило бы позиции Башара Асада в Сирии, да и в вопросе логистики это сверхсложная задача;

Американский актер Арнольд Шварценеггер записал обращение к россиянам. Он сказал, что их власть лжет им о войне в Украине.

– Украина не начинала этой войны. Ее начали не националисты и не нацисты. Те, кто имеет власть в Кремле, начали ее, – говорит Шварценеггер.

Он также обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал, что именно он ведет эту войну и должен остановить ее;

– Украина не начинала этой войны. Ее начали не националисты и не нацисты. Те, кто имеет власть в Кремле, начали ее, – говорит Шварценеггер. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал, что именно он ведет эту войну и должен остановить ее; Российские войска исчерпали свои наступательные возможности в направлении Киева, Харькова, Чернигова и Сум, говорит советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович;

Моральный дух российских войск, которые пытаются взять Мариуполь, крайне низкий, свидетельствует очередной разговор, который перехватила СБУ. Они не только не могут взять город, но и шокированы потерями, которые им наносят украинские бойцы. По словам одного из российских военных “200-х просто море”;

Во время эвакуации в Киевской области российские оккупанты обстреляли колонну из танков. В результате обстрела погибли двое полицейских. Эвакуация в Киевской области проходит под вражеским огнем;

Полиция сообщает, что в результате обстрела российскими военными Новых Петровцев погиб двухлетний ребенок, травмированы четыре человека;

Украина героически дает отпор российским захватчикам. Главное за 17 марта : Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в Бундестаге Германии. Свою речь глава государства построил на аналогии с Берлинской стеной. Создается впечатление, что в настоящее время Германия находится за аналогичной невидимой стеной “между свободой и неволей” и не решается разорвать связи с Россией. Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной и ввести новые санкции против России. Это должно помочь уменьшить количество жертв среди гражданского населения. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что на согласование спорных моментов между Украиной и РФ на переговорах может уйти от нескольких дней до полутора недель. Из бомбоубежища театра в Мариуполе, оказавшемся под завалами после того, как 16 марта российская авиация сбросила на здание сверхмощную бомбу, начали выходить живые женщины и дети. В настоящее время нет точной информации о количестве погибших и раненых. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что обещание Башара Асада по предоставлению РФ 40 тыс. сирийских наемников для войны в Украине нереально выполнить. Башар не может позволить себе так ослабить присутствие военных в Сирии и в вопросе логистики это крайне трудно сделать. Россия не сможет наладить поставки электроэнергии из захваченной Запорожской АЭС в оккупированный Крым. Для этого просто отсутствует подходящая инфраструктура.

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По материалам: https://fakty.com.ua