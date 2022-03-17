Как приготовить оладьи из пшеничной каши и разнообразить свой рацион во время войны, рассказал эксперт «На ножах» Алекс Якутов

Времени, чтобы приготовить любимые блюда, нет. И некоторые продукты для них приобрести проблематично. Поэтому все чаще приходится готовить из того, что есть дома. Эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептами оладий из разных круп. Первые на очереди — оладьи из пшеничной каши

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Оладки из пшеничной каши: ингредиенты

Готового пшена – 1 стакан

Сахара – 40 г

Яиц – 1 шт.

Растительного масла – 50 мл

Муки – 20 г

Разрыхлителя – пакетик

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Оладки из пшеничной каши: приготовление

Готовую кашу выложите в чистую посуду, добавьте разрыхлитель и муку. Хорошенько замешайте. В другой посуде взбейте яйцо с сахаром до однородной массы. Затем перелейте содержимое в емкость с кашей. На сковороде разогрейте растительное масло. Сформируйте оладьи и выложите на нее. Жарьте по минуте с каждой стороны.

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