ДобріІсторії. Как волонтеры Зоопатруля ежедневно спасают маленькие жизни: «Не хватало рабочих рук, чтобы освобождать животных»

Директор концертного агентства HMG Женя Кибец и сооснователь ивент-агентства QLab Марина Бабенко с началом войны, как и многие другие киевляне, отложили привычную работу и сменили квалификацию. Они присоединились к столичному Зоопатрулю и почти две недели спасают домашних любимцев, которых их владельцы по разным причинам оставили дома. Мы никого не осуждаем, ведь понимаем, что ситуации бывают совершенно разными, и поэтому восхищаемся ребятами из Зоопатруля, которые дают животным шанс на будущее.

Марина и Женя рассказали Новому каналу, как попали в Зоопатруль и как выглядит на самом деле спасение животных из закрытых квартир

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– Любовь к животным в нашей семье передается генетически, поэтому выбор волонтерской деятельности в это непростое время был сделан без лишних раздумий, – рассказала Марина. — 6 марта наткнулись на объявление в facebook, что Зоопатруль ищет сотрудников-волонтеров. Тех, кто будет помогать фиксировать заявки от киевлян, оставивших своих животных в закрытых квартирах. Мы быстро с ними связались и оказалось, что им тоже не хватало рабочих рук, чтобы освобождать животных. Пройдя верификацию личности (во избежание попадания в группу мародеров), мы отправились на задание.

— В каждой заявке, которую мы обрабатываем, в обязательном порядке должна быть информация о хозяине животного, владельце квартиры, адрес, контактные данные лица, которое на месте представляет интересы хозяина, количество животных, сколько дней животное закрыто и количество пищи, которую ему оставили перед отъездом, – добавляет Женя. — Также в обязательном порядке владелец жилья (даже если заявитель на освобождение – квартирант) должен предоставить нам разрешение на определенные действия с его жильем: сделать отверстие в стене, чтобы животное могло выйти, и его можно было его покормить; срезать металлическую дверь болгаркой, а затем их заварить; снять глазок, чтобы кормить животное через трубочку. Во время каждого освобождения пушистых заключенных всегда присутствуют соседи или друзья владельца, которые контролируют выполнение работы и помогают производить фото- и видеофиксацию процесса. Дальше забота за животным ложится на плечи этих наблюдателей (по предварительной договоренности с владельцем), которые помогают подкармливать или забирают животное на передержку себе. В трудных случаях мы также помогаем с едой.

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— Команд по освобождению животных сейчас пятнадцать. Всю работу мы выполняем бесплатно. Каждое маленькое существо имеет право на вторую жизнь, ведь животные не в состоянии позаботиться о такой трудной ситуации. За 12 дней существования Зоопатруля нашими бесстрашными волонтерами было спасено 138 жизней! И мы не собираемся останавливаться.