Как уехать от войны в Испанию? Маршруты, условия и полезные ссылки

Полномасштабное вторжение россии заставило уже более трех миллионов человек покинуть Украину. В поисках безопасности люди пересекают границу и ищут убежища в европейских странах. Одно из направлений – Испания. Поэтому давайте разберемся, как попасть в Испанию, сколько и в каком статусе там можно находиться, и чего ждать от правительства.

Как попасть в Испанию из Украины?

Чтобы попасть в Испанию из Украины, нужно пройти несколько этапов. Сначала придется пересечь границу с одной из стран Европейского Союза. Это можно сделать на автомобиле, поезде и даже пешком. Возможные варианты зависят от конкретного контрольно-пропускного пункта, информацию следует уточнять. Также не забывайте, что можно воспользоваться помощью волонтеров, которые перевозят беженцев через границу. Но будьте осторожны: не отдавайте никому свои документы и деньги, а также, по возможности, не едьте сами, особенно женщины.

Далее лучшим вариантом, чтобы добраться до Испании, является авиаперелет. Сейчас лоукостер Wizz Air до 10 апреля предоставляет украинцам 100 000 бесплатных билетов на рейсы из Румынии, Словакии, Венгрии и Польши. Чтобы получить такой билет, на сайте авиакомпании нужно просто ввести данные украинского паспорта. Но на территорию Испании можно въехать только при наличии загранпаспорта. Если у вас его нет, просто обратитесь в украинское консульство одной из стран-соседей: Польши, Румынии, Венгрии или Словакии. Вам помогут восстановить документы.

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Сколько украинцам можно находиться на территории Испании?

Всего на территории Европейского Союза украинцы могут оставаться до 90 дней. Считать дни следует начинать после пересечения ближайшей границы.

Также украинцам, которые бегут от войны, в Испании можно оставаться в течение года в соответствии с режимом «временной защиты» Совета Европейского Союза от 4 марта. В таком случае граждане Украины могут не только жить на территории Испании, но и работать там. Если война не закончится в течение года, ЕС продлит этот срок на три года.

Еще украинцы в Испании могут получить статус беженцев. На официальном портале миграционной службы Испании обнародовали инструкцию, как получить помощь и статус беженца. Для этого после пересечения границы следует обратиться в Центры приема беженцев (OAR), в такие отделения в портах и аэропортах. Центр получения убежища и статуса беженца расположен в Барселоне по адресу Passeig de Sant Joan, 189. Это станция метро L4 Joanic (желтая линия).

Ассоциация молодых юристов (AJA) Мадридской ассоциации адвокатов украинского происхождения готова консультировать украинцев, вынужденных покинуть Украину.

После обращения человек получит документ, подтверждающий факт встречи с сотрудником OAR с целью инициации процесса получения убежища. Он будет подтверждать право на пребывание в Испании, пока не будет решено, следует ли предоставлять человеку убежище в стране. После того, как обращение будет одобрено, начнется оформление документов.

В любом случае для украинских беженцев в Испании пока не предусмотрены никакие выплаты. Однако существует программа социальной защиты, с помощью которой можно получить жилье, еду, одежду и психологическую помощь.

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Полезные ссылки

Посольство Украины в Испании:

Ул. Ронда де Абубийя, 52 28043 Мадрид, Испания

Тел.: +34917489360, +34 913887178

Страница в Фейбуке с информацией для украинцев от посольства Украины в Испании

Ответы на самые частые вопросы на украинском языке. Здесь можно найти контакты Центров приема беженцев в разных провинциях. Материал подготовлен Министерством инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании

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