Выход россии из совета Европы: какими могут быть последствия

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за выход россии из Совета Европы. Такое решение было принято почти единогласно – «за» проголосовало 216 депутатов, трое воздержались. Интересно, что рф попыталась действовать на опережение – 15 марта депутат госдумы Петр Толстой объявил, что Россия сообщила Совету Европы о выходе из организации.

Что послужило причиной?

Основанием для исключения россии из совета Европы явилась ее агрессия в отношении Украины. РФ не может быть государством-членом Организации, поскольку совершила «грубые нарушения Устава Совета Европы», заявила ПАСЕ.

Что означает выход россии из Совета Европы?

Действия россии относительно выхода из Совета Европы попытался объяснить председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в своем Facebook.

«Анонсированный россией выход из членства Совета Европы может означать многое, в частности: россия официально не считает себя частью цивилизованной Европы, не разделяет ее принципы и устои; россия не будет обременять себя рекомендациями органов СЕ, в частности, Венецианской комиссии; россия – в шаге от возвращения смертной казни для своих граждан…», – отметил спикер.

Стефанчук заявил, что «единственное, в чем они правы, – страны-члены СЕ теперь могут наслаждаться общением друг с другом без россии. Ведь общение в кругу цивилизованных государств без нецивилизованной россии – это настоящее наслаждение».

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Какими могут быть последствия исключения россии из Совета Европы?

Одним из главных последствий исключения россии из Совета Европы станет несоблюдение Европейской конвенции по правам человека. Это означает, что граждане россии не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, а Москва не будет иметь обязательства отказаться от смертной казни. Хотя в реальности россияне могут даже не почувствовать этой потери, ведь во многих случаях россия и так не выполняла решений ЕСПЧ.

Также из-за выхода России из СЕ происходит радикальное изменение баланса сил во всех его органах. Ведь все россияне, работающие в Совете Европы, должны быть уволены. Дело в том, что россия как крупнейшее по численности государство Совета Европы имело наибольшую разрешенную правилами делегацию – 18 членов. К тому же, они при необходимости могли очень дисциплинированно голосовать. Так что в случае распределения голосов по какому-либо вопросу «приблизительно пополам» позиция россиян была действительно определяющей. Теперь этому пришел конец, а государства на Востоке Европы с проблемами в сфере демократии упустили возможность скрываться за российскими голосами.

И давайте во всей этой истории не забывать о Молдове. Во время голосования решение выгнать россию ПАСЕ поддержала единогласно и рекордным большинством голосов. Однако были и страны, депутаты которых не хотели участвовать в голосовании, чтобы не обидеть россию. Из 46 стран-членов СЕ проигнорировать историческое голосование в Совете Европы решили всего шесть: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Сербия, Словакия, Словения. Колебалась также Молдова, для которой это решение стало историческим. Ведь оно впервые признало Приднестровье зоной российской оккупации, и депутаты от Молдовы не голосовали против этого ни на заседании комитета, ни в зале. Однако они не стали соавторами этой поправки, которая касается их государства! Очевидно, что Молдова опасается гнева россии и возможных последствий для страны.