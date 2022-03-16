Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 16 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать первый день варварского вторжения России на украинские территории
Война в Украине: главные новости по состоянию на 16 марта
24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.
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Война продолжается уже двадцать первые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 16 марта:
- Комитет министров Совета Европы решил исключить Россию из этой организации. В принятой резолюции говорится, что агрессия РФ против Украины является серьезным нарушением ее обязательств по статье 3 Устава Совета Европы:
- Позиция Украины на переговорах с РФ вполне конкретна – юридически выверенные гарантии безопасности, прекращение огня и вывод российских войск. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью американскому каналу PBS;
- В метро Киева полиция задержала российского диверсанта. В его телефоне были найдены фото объектов критической инфраструктуры, блокпостов и мест дислокации ВСУ, а также переписка с российскими абонентами и личный кабинет налогоплательщика РФ;
- Спасатели предупреждают о случаях, когда какие-то лица пытаются завладеть формой ГСЧС. Неизвестные звонят в подразделения и, представляясь родственниками сотрудника ГСЧС, просят предоставить одежду пожарных как благотворительную помощь.
– Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! – предупреждают в ведомстве.
- В Киеве задержан священник российского патриархата отец Онуфрий (УПЦ МП). В ходе обыска выяснилось, что он сотрудничал со спецслужбами РФ;
- В Офисе генпрокурора подтвердили, что в Чернигове военнослужащие ВС РФ из огнестрельного оружия обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Случилось это в одном из спальных микрорайонов города. По предварительным данным, погибли 10 мирных жителей. Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины);
- Международный суд ООН в Гааге обязал РФ немедленно прекратить военные действия, начавшиеся на территории Украины 24 февраля 2022 года;
- В Харькове в результате обстрела российскими войсками территории рынка погибли три человека, пятеро ранены. Спасатели ликвидировали пожар на площади 3,6 тыс. кв. м, возникший из-за обстрелов торговых павильонов, сообщили в ГСЧС;
- Российские войска сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр, где тысячи мирных жителей с маленькими детьми скрывались от обстрелов. Пока неизвестно количество погибших и раненых. По данным Мариупольского горсовета, после бомбардировки разрушена центральная часть театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище;
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не будет разворачивать свои силы ни на украинской земле, ни в небе. По его словам, союзники видят смерти и разрушения в Украине, но вмешательство Альянса превратится в полномасштабную войну между НАТО и Россией;
- США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Она включает в себя 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов. Также помощь США для Украины будет содержать дроны. Об этом сообщил президент Джо Байден.
По материалам: https://fakty.com.ua