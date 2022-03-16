ДобріІсторії. Как харьковчанке помогли чужие люди: «Выехали, когда уже не могли сидеть в подвале»

Харьковчанка, которая эвакуировалась в Тернополь, получила не только жилье, еду и одежду, но и работу

Новый канал продолжает делиться историями беженцев, которые, несмотря на все трудности, готовы осваивать новые профессии и развивать Украину. Виктория Кирилюк вместе с мужем и дочерью покинула Харьков на седьмой день войны и прибыла в Тернополь.

– Выехали, когда уже не могли сидеть в подвале, – говорит Виктория. – Вокруг дома были повреждены, а такси отказывалось эвакуировать. Муж увидел, что соседи упаковывали чемоданы в авто и попросил, чтобы они подвезли нас до вокзала. Нам дали две минуты, чтобы собраться. Взяли рюкзаки, которые все время были с нами в подвале, и сели в машину.

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На вокзале семья зашла в первый же поезд, прибывший на перрон. Конкретного плана, куда эвакуироваться, у них не было.

– Конечная станция, на которой мы вышли, – Тернополь, – рассказывает женщина. – Нам сразу помогли с жильем. Волонтеры дали продукты и одежду. Через три дня я оправилась от всего пережитого и поняла, что нужно жить дальше и искать работу.

В Тернополе участница премьерного выпуска «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Мария Юшта курирует трудоустройство беженцев. Именно она помогла Виктории найти работу.

– По специальности я швея, – говорит женщина. – Но мне предложили стать помощником повара, и я согласилась. В первый день было очень тяжело, а на третий уже почувствовала легкость и комфорт. На кухне чищу много овощей и нарезаю их.

К сведению беженцев, временно находящихся в Тернополе. Присоединяйтесь к телеграм-каналу https://t.me/robotam_yuzhda – здесь ежедневно обновляются вакансии.

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