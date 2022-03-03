Как зарегистрировать новорожденных детей во время войны

Жизнь продолжается. И рождается новое, несмотря на войну. На сегодняшний день неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь сосчитать количество младенцев в укрытиях страны сейчас невозможно. Но родителей может интересовать, как оформить новорожденных малышей во время войны.

Как зарегистрировать ребенка?

В связи с военным состоянием услуга Малышка недоступна. Зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ДРАЦС, где нет активных боевых действий. Для регистрации понадобится только бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

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Если доступ к реестру ДРАЦС отсутствует, госорганы составят запись в бумажной форме. А как только доступ возобновится, все сведения будут внесены в реестр в течение 5 рабочих дней.

Жизнь победит смерть

По информации Министерства трансформации Украины

Фото: IStock