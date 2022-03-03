Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 3 марта 2022. Читай, что происходит на седьмой день варварского вторжения России на украинские территории

Война в Украине: главные новости по состоянию на 3 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже восьмые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 3 марта:

Жителям Запорожской области массово звонят по телефону неизвестные лица.Представляясь сотрудниками Запорожьеоблэнерго, они якобы под предлогом опроса пытаются получить разную информацию.

– ПАО Запорожьеоблэнерго не проводит никаких опросов – ни по телефону, ни лично! Не общайтесь с ними! Будьте осторожны! – просят у дирекции по корпоративной безопасности общества;

– ПАО Запорожьеоблэнерго не проводит никаких опросов – ни по телефону, ни лично! Не общайтесь с ними! Будьте осторожны! – просят у дирекции по корпоративной безопасности общества; В Боярке Киевской области планируется эвакуация , однако четкого указания и даты, когда нужно покидать дома, нет. Об этом Фактам ICTV сообщили в ГСЧС области. Эта информация, говорят спасатели, является официальной. О дальнейших действиях жителей города будут информироваться дополнительно;

, однако четкого указания и даты, когда нужно покидать дома, нет. Об этом Фактам ICTV сообщили в ГСЧС области. Эта информация, говорят спасатели, является официальной. О дальнейших действиях жителей города будут информироваться дополнительно; 3 марта около 08.10 на территории ДП Комбинат Астра в Чернигове, что по ул. Чудинова, при обстреле снаряд попал в нефтебазу. В результате загорелась резервуарная группа общей емкостью 3 тыс. куб. м дизельного горючего. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. К ликвидации пожара привлечены 25 спасателей и пять единиц техники;

Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные по потерям военных РФ: личный состав – около 9 тыс., танки – 217, ББМ – около 900, артиллерийские системы – 90, РСЗО — 42, средства ПВО – 11, самолеты – около 30, вертолеты — около 31, автомобильная техника — 374, легкие скоростные катера — 2, цистерны с ГСМ – 60, БПЛА – 3;

Генштаб ВСУ просит не распространять информацию о последствиях российских обстрелов в реальном времени .

– Обращаемся к блоггерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени, — говорится в сообщении.

. – Обращаемся к блоггерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осторожны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени, — говорится в сообщении. ВСУ сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем.

– Расчет комплекса ПВО отработал на отлично! – пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

– Расчет комплекса ПВО отработал на отлично! – пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По состоянию на 9.00 3 марта 2022 года все украинские АЭС работают стабильно в штатном режиме. Станции, оборудование и близлежащие территории находятся под усиленным наблюдением и контролем;

38 стран со всего мира сделали самое многочисленное обращение в истории в Международный уголовный суд, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Причина – варварское вторжение России в Украину;

Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект о национализации российских активов и имущества на территории Украины. Соответствующий перечень будет формироваться правительством и СНБО;

Президент Украины Владимир Зеленский утром 3 марта снова обратился к украинцам и рассказал о том, что россияне не имеют успеха ни на одном стратегическом направлении:

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По материалам: https://fakty.com.ua