При угрозе обвала здания, в котором находятся люди, важно знать и соблюдать правильный алгоритм действий. Именно им и делимся.
Обвал дома: что делать, чтобы спасти жизнь и остаться живым. Алгоритм действий
1. Быстрее покиньте дом. Не пользуйтесь лифтом.
2. По возможности возьмите документы и деньги.
3. Сообщите другим находящимся в здании об угрозе обвала.
4. Не создавайте давки во время эвакуации.
5. Отойдите на безопасное расстояние от здания. Останавливайте тех, кто собирается прыгнуть из окон и балконов выше первого этажа.
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Если невозможно покинуть здание:
1. Займите наиболее выгодную позицию: проемы двери, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.
2. Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.
3. По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.
Фото: IStock