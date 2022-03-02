Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 2 марта 2022. Читай, что происходит на седьмой день варварского вторжения России на украинские территории

Война в Украине: главные новости по состоянию на 2 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже седьмые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 2 марта:

С 24 февраля по 2 марта российские войска потеряли 5 840 человек личного состава . Также утрачено: 30 самолетов, 31 вертолет, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, девять средств противовоздушной обороны, 40 единиц реактивных систем залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, три беспилотника оперативно-тактического уровня, две единицы легких скоростных катеров, 355 единиц автомобильной техники;

. Также утрачено: 30 самолетов, 31 вертолет, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, девять средств противовоздушной обороны, 40 единиц реактивных систем залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, три беспилотника оперативно-тактического уровня, две единицы легких скоростных катеров, 355 единиц автомобильной техники; В Киеве ночь прошла спокойно. Утром открылись магазины и аптеки, работают транспорт и гуманитарный штаб, сообщают в Киевской горадминистрации. Продолжается подготовка к обороне, возводятся фортификационные постройки;

Создана электронная платформа, через которую все, у кого есть возможность, могут присоединиться к поддержке города: медикаментами и лекарствами, продуктами питания, предметами первой необходимости, логистическими услугами, человеческими ресурсами (волонтеры);

В Ирпене Киевской области на улице Гостомельское шоссе продолжаются спасательные работы после того, как дома пострадали в результате вражеских обстрелов;

Пассажиры седьмого вагона поезда №6 совместно с железнодорожниками задержали диверсанта. Его разоблачили из-за опрометчивой попытки начать агитацию за «русский мир» и против «бандеровцев». Не сориентировавшись, пассажир делал это во Львовской области. Мужчину передали правоохранителям в Дубно.

По материалам: https://fakty.com.ua