Самостоятельные роды. Советы, как родить ребенка в убежище во время войны

Как самостоятельно родить ребенка во время войны? Сейчас этот вопрос очень актуален. Публикуем советы для женщин, которые находятся на последних сроках беременности

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Война, которую Россия развязала с Украиной, длится уже седьмые сутки. За это время в разных городах страны в экстремальных условиях родилось уже более десяти детей. Женщины, которые сейчас находятся на последних месяцах беременности, переживают сильный стресс и волнение. И это состояние вполне понятно, ведь в опасности не только их жизни, но и малышей, которые вот-вот появятся на свет.

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Роды в бомбоубежище: как действовать? Советы Людмилы Шупенюк

Как действовать, если схватки начались в бомбоубежище, а обратиться за помощью профессиональных врачей нет возможности? Полезные советы дала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк. Ее советы появились в социальной сети Instagram. По словам врача, роды – это физиологический процесс, и даже если женщина ничего о них не знает – родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и как себя вести. Самое главное – не растеряться и не бояться, страх – это основная проблема во время родов. Детали – на инфографике.

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«Если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение) — к сожалению, сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам, — рассказала Людмила Шупенюк. — Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет».‎

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