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Роды в бомбоубежище: как действовать

Самостоятельные роды. Советы, как родить ребенка в убежище во время войны

Как самостоятельно родить ребенка во время войны? Сейчас этот вопрос очень актуален. Публикуем советы для женщин, которые находятся на последних сроках беременности

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Война, которую Россия развязала с Украиной, длится уже седьмые сутки. За это время в разных городах страны в экстремальных условиях родилось уже более десяти детей. Женщины, которые сейчас находятся на последних месяцах беременности, переживают сильный стресс и волнение. И это состояние вполне понятно, ведь в опасности не только их жизни, но и малышей, которые вот-вот появятся на свет.

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Роды в бомбоубежище: как действовать? Советы Людмилы Шупенюк

Как действовать, если схватки начались в бомбоубежище, а обратиться за помощью профессиональных врачей нет возможности? Полезные советы дала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк. Ее советы появились в социальной сети Instagram. По словам врача, роды – это физиологический процесс, и даже если женщина ничего о них не знает – родит, ведь есть большая биологическая и естественная сила, которая подскажет ей, как дышать и как себя вести. Самое главное – не растеряться и не бояться, страх – это основная проблема во время родов. Детали – на инфографике.

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«Если же нужна дополнительная помощь (например, сделать кесарево сечение) — к сожалению, сейчас большинство роддомов работают в экстремальных условиях и делают кесарево сечение в бомбоубежищах, но они уже адаптировались и готовы помочь нашим женщинам, — рассказала Людмила Шупенюк. — Мои коллеги проходят апробацию, пытаются сделать все, чтобы оказать помощь роженице и способствовать появлению здорового ребенка на свет».‎

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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ!

  • Сообщество сертифицированных профессиональных доулов Украины создало Telegram-канал для поддержки беременных мам в эти непростые времена. За рекомендациями, советами и психологической помощью можно обращаться к акушерам чата в любое время;
  • Акушеры из Израиля открыть группу «SOS роды под обстрелом» в мессенджере WhatsApp (контакт — +972544870260, Инна). Гинекологи, акушеры и консультанты по грудному вскармливанию готовы ответить на ваши вопросы моментально и сопровождать роды;
  • Комплексная акушерско-гинекологическая клиника ISIDA в Киеве предоставляет бесплатные онлайн-консультации следующих специалистов: врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, врач-педиатр, психолог, специалист по грудному вскармливанию и т.д. Контакт-центр — 0 800 60 80 80. Отделение клиники (Киев, бульвар Вацлава Гавела, 65) работает круглосуточно для оказания экстренной акушерско-гинекологической помощи безопасно.

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