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Зеленский – Европарламенту: Мы боремся, чтобы стать членом Европы, докажите, что вы с нами

Зеленский – Европарламенту: Мы боремся, чтобы стать членом Европы, докажите, что вы с нами

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, подчеркнул, что наше государство сейчас борется не только за собственное выживание, но и за то, чтобы стать полноправным членом Европы.

Глава государства выступал в Европарламенте по видеосвязи.

– У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, сегодня мы всем показываем, кто мы такие, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что с Украиной Европейский Союз станет крепче. А наше государство доказало, что достойно стать членом ЕС.

– С нами Евросоюз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а мир — тьму. Слава Украине! – заявил Зеленский.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал официальную заявку на членство нашего государства в Европейском Союзе. В ЕС уже начали процесс рассмотрения заявки Украины на получение членства. В Словакии предложили создать новую специальную процедуру для присоединения нашего государства к Евросоюзу: для страны, которая прошла через войну и хочет стать частью Европы.

По материалам fakty.com.ua

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