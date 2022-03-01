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Как защитить детскую психику во время войны: советы от психологов

Как защитить детскую психику во время войны: советы от психологов

Кому сложнее всего объяснить причину начала войны и почему Россия напала на Украину? Конечно, нашим деткам. Во время военных действий они страдают больше всего. Поэтому малыши, как никто другой, нуждаются в психологической поддержке.

Школьные психологи советуют родителям, как поступить так, чтобы психика их детей не пострадала еще больше.

1. Сказка и супергерои. Вспомните или придумайте сказку, где герой проходит испытание на смелость и возможность выдержать что-нибудь неприятное. Рассказывайте ее, когда собираетесь в хранилище, или находитесь там. Это поможет ребенку понять ситуацию, поможет запустить механизм адаптации.

2. Игры на положительное воображение. Во многих хранилищах холодно или жарко, тесно, темно и страшно. Включите воображение! Поиграйте с ребенком в игру «А сейчас придумаем что-нибудь цветное, что-то странное, что-то с ушами, и прочее».

Так мы уменьшим влияние депривации от замкнутого пространства, когда не можешь делать то, что хочешь, что привык делать.

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3. Игры при взрывах. Когда раздаются взрывы и выстрелы, но вы защищены, можно с ребенком представлять большие крылья Ангелов, которые защищают наших солдат и помогают им защищать нас.

4. Рисунки защитникам. Когда у ребенка возникают вопросы, чем мы можем помочь, создавайте с малышами рисунки поддержки и смело выкладывайте их в социальные сети. Так ребенок увидит и почувствует, что он тоже делает что-нибудь важное.

5. Физические игры, дыхательные упражнения, обучение по плану, изучение иностранного языка тоже помогут организму стабилизировать психическую систему после дезорганизации военным состоянием.

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По материалам fakty.com.ua

Фото iStock

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