Что делать при ушибе, вывихе, растяжении? Порядок действий в таких случаях должен знать каждый, особенно сейчас — во время варварского вторжения России в Украину. Как оказать первую помощь при ушибе, вывихе или растяжении, рассказали специалисты МОЗ

Первая медицинская помощь при переломе: пошаговая инструкция от МОЗ

Как остановить кровь? Учимся правильно накладывать жгут при кровотечении

Травмпункты Киева для взрослых и детей: список, куда можно обратиться

Первая помощь при ушибе: пошаговая инструкция от МОЗ

Ушиб — это травма кожного покрова без повреждения его целостности. Ее можно получить при падении, ударе тупым предметом. На травмированном месте появляется отек и синяк. Из-за разрыва больших сосудов под кожей скапливается кровь, появляется гематома.

Ушибы могут нарушать функции органа, на который пришелся удар. Ушиб мягких тканей вызывает только боль и умеренное ограничение движения конечностей, а ушибы внутренних органов могут стать даже причиной смерти.

Как оказать первую помощь при ушибах?

В первую очередь необходимо обеспечить поврежденному участку тела покой. Чтобы прекратить кровоизлияние в мягкие ткани, нужно наложить тугую повязку и поднять пораженную часть тела. Чтобы уменьшить боль и воспалительные явления, приложите к травмированному месту что-то холодное. Дезинфицируйте ушиб, если на нем есть царапины. При серьезных ушибах внутренних органов сразу обращайтесь к врачу.

Эвакуация: как найти убежище в Украине и за границей

Коктейль Молотова: Рецепт от ВСУ и куда бросать

Как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей?

Первая помощь при вывихе: пошаговая инструкция от МОЗ

Вывих – это смещение суставных концов костей, оно может сопровождаться разрывом суставной капсулы. Чаще всего вывихи бывают в плечевом суставе, в суставах нижней челюсти и пальцах рук.

Признаки вывиха:

боль в конечности;

деформация участка сустава;

отсутствие активных и невозможность пассивных движений в суставе;

конечность зафиксирована в неестественном положении;

изменение длины конечности.

Как оказать первую помощь при вывихе?

Приложите что-нибудь холодное к поврежденному суставу и выпейте обезболивающее, так как первая помощь при вывихе должна уменьшить боль. Зафиксируйте поврежденную конечность в том положении, которое она приобрела после травмирования. Если пострадала нижняя конечность, нужно обездвижить ее с помощью шин или подручных средств. Если пострадала верхняя – подвесить ее на косынке.

ВАЖНО! Ни в коем случае не вправляйте вывихнутую конечность самостоятельно. Это может делать только человек с медицинским образованием.

Первая помощь при растяжении: пошаговая инструкция от МОЗ

Растяжения могут возникать из-за движений в несвойственном для сустава направлении и движениях в суставе, превышающих его физиологический объем. Для растяжений характерно появление резкой местной боли. При этом значительно нарушаются функции суставов.

Как оказать первую помощь при растяжениях?

I (ice – лед) – приложите лед к месту травмы, это уменьшит боль и отек;

С (compression – давление) – используйте тугую повязку на поврежденном суставе. Однако помните, что она не должна нарушать обычное кровообращение и чувствительность кожи поврежденной конечности;

Е (elevation – поднятие) – держите травмированную конечность выше уровня сердца, это поможет уменьшить приток крови, что позволит уменьшить отеки.

Если пострадавший чувствует чрезмерную боль или травмированное место очень набухшее, нужно обратиться за квалифицированной помощью.

Берегите себя и своих родных! Держимся! Слава Украине!

По материалам Министерства здравоохранения Украины