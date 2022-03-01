Вконтакте и Одноклассники разблокировали в Украине, чтобы избежать информационной блокады

В Украине разблокирована российская социальная сеть «ВКонтакте». Такое решение было принято, чтобы каждый гражданин мог поучаствовать в информационной войне в главной соцсети агрессора – России. Украинцев и всех небезразличных призывают размещать фото- и видео о российских пленных и уничтоженной российской технике. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в ходе телемарафона.

«На сегодня Украина разблокировала «ВКонтакте» специально для того, чтобы каждый из нас мог зарегистрироваться во «ВКонтакте» и постить максимальное количество видео-, фото-, документов всех находящихся сейчас в плену. Также обязательно нужно постить видео того, что делает российская армия в Харькове, Чернигове, всех наших городах. И очень важно в принципе показывать военнопленных и сбитую нами российскую технику. Обязательно нужно показывать, как мы сражаемся, что мы боремся за свою землю. Для того чтобы россияне начали наконец-то понимать, что информационная блокада начала прорываться», — отметил Денисенко.

Чем занять детей во время активных военных действий?

Список работающих аптек по городам Украины, а также информация о том, как найти необходимое лекарство в условиях войны

По его словам, на сегодняшний день официальные лица Российской Федерации впервые начинают признавать смерти своих военных в Украине.

«Более того, как нам известно, сегодня первые мешки с трупами ушли в Россию, и эшелоны с ранеными ушли в Россию. Скрыть эту историю россиянам не удастся. Нам нужно, на фоне экономического кризиса в России, деморализовать нашего противника. Призываю всех: регистрируйтесь «ВКонтакте», поститесь туда все, что можете и обращайтесь в те группы, к тем людям, которых вы знаете, и максимально распространяйте эту информацию. Нет большей задачи для гражданского населения сейчас, чем помощь армии и деморализация врага. А ничего лучше не деморализует, чем показывать, как сдаются их солдаты и как, как горит их техника», — сказал Денисенко.

Украинцы, действуйте!