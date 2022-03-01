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Первая медицинская помощь при переломе: пошаговая инструкция от МОЗ

Первая медицинская помощь при переломе

Первая медицинская помощь при переломе. Министерство здравоохранения опубликовало полезную памятку на случай, если вы травмировались и не можете обратиться за помощью в медицинское учреждение. Читай, что нужно знать, как важно действовать, что необходимо иметь в наличии для оказания первой медицинской помощи при переломе

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Виды переломов: как отличить закрытый и открытый

Перелом бывает открытым и закрытым. Для открытого перелома характерны боль, наличие раны в месте перелома и кровотечение, неестественное положение конечности, хруст в месте перелома и обломки кости в ране. Закрытый перелом имеет те же симптомы, но отсутствует рана. На месте перелома образуется гематома, конечность увеличивается в объеме.

Первая медицинская помощь при закрытом переломе: пошаговая инструкция

  1. помочь пострадавшему принять удобное положение (наносящее меньше боли);
  2. иммобилизовать (обездвижить) поврежденную конечность с помощью стандартного оборудования (шин) или подручных средств;
  3. укрыть пострадавшего термопокрывалом/покрывалом;
  4. обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;
  5. при ухудшении состояния пострадавшего до приезда бригады экстренной (скорой) помощи повторно позвонить диспетчеру экстренной медицинской помощи.

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Первая медицинская помощь при открытом переломе: пошаговая инструкция

  1. разрезать одежду над раной;
  2. наложить стерильную, чистую повязку на рану;
  3. помочь пострадавшему принять удобное положение (наносящее меньше боли);
  4. иммобилизовать (обездвижить) поврежденную конечность с помощью стандартного оборудования (шин) или подручных средств;
  5. укрыть пострадавшего термопокрывалом/покрывалом;
  6. обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до прибытия бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

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