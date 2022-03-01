Куда эвакуировать тяжелобольных людей? Инструкция об эвакуации тяжелобольных людей, как и куда обращаться
24 февраля Россия напала на Украину. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории. Война продолжается уже пятый день: во многих областях ведутся ожесточенные бои героев Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами, слышны звуки обстрелов и взрывов. Многие граждане вынуждены прятаться в укрытиях и бомбоубежищах с семьями и домашними животными. Есть и те, кто пытается покинуть эпицентры боевых действий. Как найти убежище в Украине и за границей, мы писали ранее. Теперь рассказываем, куда обращаться за помощью для эвакуации тяжелобольных людей.
Первая медицинская помощь при переломе: пошаговая инструкция от МОЗ
Как остановить кровь? Учимся правильно накладывать жгут при кровотечении
Травмпункты Киева для взрослых и детей: список, куда можно обратиться
Куда эвакуировать тяжелобольных людей? Инструкция к действиям
Поскольку логистика медикаментов, рабочий график аптек и возможность купить лекарственные средства могут быть ограничены, в этом материале от ОО «Эпипросвита» и БО «Пациенты Украины» собраны все детали:
- чем добраться до границы;
- где и в каких городах можно остановиться в Украине при перемещении к границам (адреса и телефоны),
- в какой стране вас готовы будут принять с вашим диагнозом.
Чем добраться до границы
Пассажирские перевозки «Луцк Экспресс» бесплатно перевозят людей. Рейсы осуществляют к границе с Польшей по таким маршрутам, как Луцк-Устилуг, Луцк-Угринов и Луцк-Ягодин.
Отправление автобусов из АС-1 в Луцке (ул. Конякина, 39).
Получить информацию об отправке автобусов можно по номеру: +380509401616 и +380681396058.
При передвижении по Украине в сторону границ с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией можно остановиться в таких городах:
Где и в каких городах можно остановиться в Украине при перемещении к границам (адреса и телефоны)
ХМЕЛЬНИК
- Где: Кординационная группа городского совета Хмельник, Винницкая обл.
Тел: +380433822085
Что: размещение в школах, детсадах – бесплатно или минимальная плата (места есть)
- Где: Санаторий «Поділля», ул. Курортная, 2, Хмельник, Винницкая обл.
Тел: +380637000500
Что: 20 свободных 2-местных номеров, цена 600 грн/сутки (проживание+питание), от 5 суток, нужно бронировать.
- Где: Санаторий «Преміум Поділля», ул. Курортная, 10, Хмельник, Винницкая обл.
Тел: +380507414141
Что: 15 свободных 2-местных номеров, цена 580 грн (проживание), 3-4-местных номера 620 грн, нужно бронировать.
НЕМИРОВ
- Где: Санаторий «Авангард», ул. Шевченко, 16, Немиров, Винницкая обл.
Тел: +380972960631
Что: 15 свободных 2-местных номеров, цена 420 грн/человека (проживание), бронь.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
- Где: Кинотеатр им. Шевченко, ул. Проскуровская, 40
Где: ул. З-Новая, 70/1
Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122
- Где: Клуб “СВ”, ул. Свободы, 1А
Тел: +380687923479
- Где: Кафе “Изюм”, ул. Подольская, 93
Тел: +380674254545
- Где: Хмельницкий национальный университет, ул. Институтская, 11
Тел: +380979053027
Где: Хмельницький електро-механічний коледж
Тел: +380961199620
- Где: Приватний будинок, Ружична,
Тел: +380964830221
- Где: Помещение «Укртелеком», ул. Проскуровская, 13
- Где: Ресторан “Forrest”, ул. Проскуровская, 66/1
Тел: +380980488488
- Где: Хостел, Ружична
Тел: +380979539901
- Где: Дом, Озерная,
Тел: +380977473178
- Где: Фитнес-клуб «Спортленд», ул. Заречанская, 3
Тел: +380986234939
- Где: Ресторан “Цукерня Потоцьких”, ул. Грушевского, 66
Тел: +380671213030
- Где: ТЦ “Агора”, ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б
Тел: +380674454587
- Где: Отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3ё
- Где: Дом, Озерная
Тел: +380967172097
- Где: Спа-центр «Kamelot», ул. Львовское шоссе, 74
Тел: +380974628777, +380677280868
- Где: Частный лицей «Гармония», ул. Молодежная, 12/1
Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081
- Где: ЗОШ №20, ул. Ивана Павла ІІ
- Где: Староконстантиновское шоссе, 20/3
Тел: +380682058108
Что: размещают транзитных пассажиров
Пациентам, которые нуждаются в специфическом медицинском уходе и медикаментах, готовы помочь такие страны:
ПОЛЬША
- Где: Институт редкостных болезней в Лодзи
- Что: готовы принимать пациентов с редкими болезнями – иммунодефицит, болезнь Фабри, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, а также всех, кто требует постоянного приема препаратов (взрослых и детей).
- Контакты:
- katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в теме письма написать UKRAINA, текст письма лучше перевести на польский)
- https://www.gov.pl/web/ukraina-uk
- http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058
ЧЕХИЯ
- Где: Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке, сразу после звонка нажать 8
- Контакты: +420226201221
РУМЫНИЯ
- Где: Румынские больницы в Бухаресте готовы бесплатно принять любых больных в тяжелом состоянии для лечения: включая онкологические заболевания, болезни, требующие срочного хирургического вмешательства и т.д.
- Волонтерская помощь полностью бесплатна, транспорт от границы обеспечат.
- Контакты: http://www.iocn.ro
ЛИТВА
СЛОВАКИЯ
- Где: Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке
- Контакты: +421951772391, Данил Астафоров (Viber/Telegram включительно)+ https://ua.gov.sk/
Пациентам, которые не смогли эвакуироваться и остались без медикаментов:
Горячая линия МОЗ: 0 800 60 20 19. Решением системных проблем занимается министерство, проблемы физических лиц передают волонтерам.