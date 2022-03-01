В условиях войны важно не оставаться в стороне и участвовать в защите страны и собственных домов. Коктейль Молотова – горючая смесь, которую может сделать каждый украинец самостоятельно. Сохраняйте рецепт коктейля Молотова от Вооруженных сил Украины.

Во время советско-финской войны финская армия этими бутылками сражалась с танками, отмечают в МВД и напоминают: для коктейля использовать только бутылки с толстыми стеклянными стенками.

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Рецепт

Горючая смесь:

2/3 — бензин, 1/3 – смазка

Добавки:

Серебрянка – повышает температуру горения;

Пенопласт – действует как прилипач. Его лучше растворять в ацетоне, затем вливать в бутылку.

Гнет:

50 сантиметров ткани (хлопок) плотно втрамбовать в горловину бутылки, чтобы не разлился коктейль.

Как заполнять:

2/3 горючей смеси

1/3 оставляем для испарения смеси (именно эти испарения взрываются).

Куда бросать: