Мы знаем, что в такое тяжелое время, первое, о ком думают украинцы, – это их дети. Важно помнить, что детская психика очень гибкая и для малышей этот стресс от войны может даже не перерасти в травму. Но в общем-то детям лучше правдиво, но мягко объяснить, что происходит и переключить их внимание.

Чем занять детей во время активных военных действий?

Если вам удалось покинуть территорию активных боевых действий и выехать в западную Украину, можно включить детям Новый канал. Там круглосуточно транслируют фильмы и мультфильмы о победе над злом. Развлекательный контент можно включить на гаджетах, но следите за тем, что детям выдают сайты и YouTube. Детям можно включить сказки на украинском языке. Послушать их можно в telegram-канале, созданном студентами Киевского национального университета культуры и искусств. Если на телефоне хватает заряда, можно дать поиграть в игры. Кому удалось прихватить с собой какие-нибудь листы бумаги и что-то, чем можно рисовать, займите детей творчеством. Чтобы занять детей, пригодятся любые настольные игры и карты. Научите детей играть в «дурака» и раскладывать пасьянс. Не забывайте говорить с детьми. Рассказывайте им интересные истории с вашего детства, напоминайте, как вы куда-нибудь ходили, чтобы вызвать у них положительные упоминания.

Помните: мы сильны и победим. Все будет Украина!

Фото: IStock

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