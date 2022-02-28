Зоопарк в Гостомеле нуждается в помощи: нет еды животным и свету

В зоопарке Гостомеля, который находится под Киевом, проблемы со светом и почти закончились запасы корма для животных

Последние плановые поставки в зоопарк были на 28 февраля, поэтому сейчас запасов почти нет. Об этом написал владелец зоопарка Михаил Пинчук в Facebook.

Также в зоопарке большие проблемы с электричеством – от холода и голода животные могут просто умереть.

— Очень просим что-то делать с восстановлением/переключением подачи электроэнергии – мы знаем, что кое-где это удается, даже еще дальше нас на север (ДТЭК-ау!). И дело не только у нас – здесь много деревень (а у них много людей), подвязанных к этой электролинии/подстанции, – пишет владелец зоопарка.

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Неравнодушных призывают помочь с едой и топливом – писать в личные сообщения. Также нужны газовые обогреватели и баллоны для них.

– Пишите кто может такое дать, обсудим, как мы его заберем, – просит Михаил Пинчук.

А если ты хочешь помочь деньгами, можешь это сделать по ссылке.

Фото — Михайло Пінчук, Facebook

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