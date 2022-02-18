Рецепт из детства: Как приготовить полезный гоголь-моголь

Этот напиток сразу вызывает ностальгические воспоминания. Так как многих именно гоголем-моголем бабушки лечили от ОРВИ, гриппа и других болезней, вкус этого варева знаком с детства практически каждому.

Вряд ли таким «коктейлем» действительно можно вылечить что-то серьезное, но воздушный напиток сейчас многие готовят дома, порой заменяя им молочный коктейль. В гастрошоу «Хлебное зрелище» на Новом канале одному из шефов Антону Васильеву выпало задание – приготовить гоголь-моголь из ингредиентов, которые есть на столе. А так как набор продуктов у шефа по правилам шоу был весьма ограниченный, то Антон приготовил гоголь-моголь по классическому рецепту.

Классический гоголь-моголь

яйцо — 1 шт.

сахар – 1 ст. ложка

Приготовление:

Аккуратно отделяем белок от желтка Выливает желток в чистую сухую (это очень важно!) посудину и взбиваем миксером Добавляем сахар и снова тщательно взбиваем, пока смесь не станет практически белой

Готово!

Лайфхак: Перед приготовлением яйца лучше охладить, тогда напиток получится более воздушным.

Приготовить гоголь-моголь можно в разных вариациях. Например, не из желтков, а, наоборот, из белков.

Гоголь-моголь из белков

яйцо — 2 шт.

сахар – 2 ч. ложка

Приготовление:

Отделяем белки от желтков Белки взбиваем венчиком или миксером, постепенно добавляя сахар. Взбиваем, пока не получится пышная смесь, не остающаяся на венчике.

Такой гоголь-моголь скорее похож на десерт, чем на коктейль, так что сервировать его лучше в креманке с ложечкой.

И еще один рецепт, который точно придется всем по вкусу.

Кофейный гоголь-моголь

заваренный кофе – 5 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

яйцо – 1 шт.

молоко – 5 ст. л.

Приготовление:

Отделите белок от желтка. Желток хорошенько разотрите с сахаром Белок отдельно взбейте в пышную пену Смешайте обе яичные смеси, но не взбивайте Добавьте к получившейся смеси молоко и кофе и снова перемешайте соломинкой.

Готово! По вкусу напиток напоминает сладкий латте, но при этом он очень питательный и полезный.

Кстати, вы знали, что именно гоголь-моголь спасает певцов при потере голоса, так что каким-то чудодейственными свойствами этот напиток точно обладает.

Еще больше рецептов смотрите в гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube (Новый канал) каждое воскресенье в 12:00.

Фото: IStock

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