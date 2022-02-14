Муссовый десерт на День Валентина от Алекса Якутова

Рецептом праздничного пирожного делится эксперт реалити «На ножах»

Удивите любимого в День святого Валентина и приготовьте муссовый десерт. Пирожные получаются нежными и воздушными. Да, для того чтобы их приготовить, нам нужно выделить время, но результат превзойдет все ожидания. Рецептом делится эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты для мусса:

Сливки 30% – 75 г

Желток 1 яйца

Сахар – 20 г

Молочный или белый шоколад – 100 г

Сливки для взбивания 30% – 200 г

Желатин – 10 г (+ 90 мл воды, чтобы замочить желатин)

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Ингредиенты для желе:

Пюре малины – 350 г

Мед – 150 г

Желатин – 15 г (+120 мл, чтобы замочить желатин)

Шампанское – 200 г

Ингредиенты для глазури:

Вода – 150 мл

Сахар – 300 г

Глюкоза – 300 г

Белый шоколад – 300 г

Желатин – 30 г (+ 180 мл воды, чтобы замочить желатин)

Сгущенка – 200 г

Пищевой краситель

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Приготовление:

Желе:

В желатин добавьте 90 мл прохладной воды. Оставьте, чтобы он набух. Нагрейте пюре и мед до 80 градусов. Добавьте набухший желатин и размешайте. Влейте шампанское. Отставьте.

Глазурь:

Замочите желатин. Параллельно нагрейте воду (150 мл) с сахаром и глюкозой почти до кипения. Горячая вода нужна, чтобы сахар растаял. Смешайте в отдельной емкости сгущенку, белый шоколад и разбухший желатин. И влейте сюда воду с сахаром и глюкозой. Осторожно перебейте смесь блендером, чтобы не было пузырьков. Добавьте пищевой краситель, накройте пищевой пленкой и отставьте на несколько часов. Перед использованием растопите глазурь в микроволновке. Снова перебейте блендером, чтобы не было пузырьков. Рабочая температура – 30 градусов.

Мусс:

Нагрейте сливки. Замочите желатин в воде. Желток с сахаром соедините в отдельной емкости. Вылейте туда желток с сахаром. Важно, чтобы температура была не выше 82 градусов, чтобы желток не свернулся (потому что получится омлет). Пока все горячее, добавьте в смесь размоченный желатин и растопленный шоколад. Все перемешайте. Отдельно взбейте 200 мл сливок. Добавьте в предыдущие ингредиенты. В форму в виде сердца положите половину мусса и дайте застыть в холодильнике. Затем сверху – слой желе, и снова в холод. Сверху – вторая половина мусса. Когда десерт застынет, полейте его растопленной в микроволновке глазурью.

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