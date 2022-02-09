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Шеф Алекс Якутов станет лицом украинского вина

Шеф Алекс Якутов станет лицом украинского вина

Попробовать авторский напиток от Шефа можно будет совсем скоро

Пока Новый канал вовсю готовит к запуску реалити «На ножах», Алекс Якутов в перерывах между съемками успевает съездить в родной Мариуполь. Но не для того, чтобы спасти очередное заведение общепита, а чтобы заняться винным делом. Строгий Шеф в скором времени представит вино собственного производства, которое делают в Украине по высоким международным стандартам.

Творожно-цитрусовое печенье от Алекса Якутова

– Одни очень хорошие ребята в такое нелегкое время занимаются виноделием на востоке Украины. Не боятся вкладывать деньги и развивать экономику в том регионе. Очень горжусь ими, ведь чтобы высадить виноградники под Мариуполем, практически около блокпоста, нужно обладать большой смелостью, – рассказывает Шеф. – Перед посадкой виноделы отвозили почву на экспертизу в Италию, чтобы им подсказали, какие сорта винограда идеально ей подходят. Когда собрали первый урожай и сделали вино, позвали подсказать, как улучшить напиток. Хотя винное дело – не моя основная специфика, я в нем разбираюсь. Когда учился в кулинарной школе в Италии, проходил курсы сомелье. В этот раз на винодельне мы занимались купажированием – смешивали разные сорта винограда для улучшения качества напитка.

  • Шеф Алекс Якутов станет лицом украинского вина
  • Шеф Алекс Якутов станет лицом украинского вина
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Шеф стал автором трех вин.

– Вино «Амароне» из вяленого винограда одно из самых моих любимых. И поскольку я успешно повлиял на этот купаж, ребята предложили напечатать этикетку с моим лицом. Сказали, что вино полностью отображает мой характер, – делится Шеф. – Напиток получился недешевый, потому что у него очень хорошее качество, и его изготавливают в небольшом количестве. В широкой продаже вы его не найдете, но точно сможете попробовать у меня в ресторане. Думаю, что это только начало. В скором времени с моими друзьями-виноделами мы продолжим развивать винную культуру в Украине.

Голубцы со свининой и черноморским рачком от Шефа Алекса Якутова

А какую культуру рабочих отношений между владельцами и командами ресторанов Шеф будет развивать в убыточных заведениях – смотрите весной 2022 года в реалити «На ножах» на Новом канале.

 

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