«Прозрачный гонщик» в поисках любви: Марк Куцевалов стал участником «Пары на миллион»

Неординарный украинский стендап-комик и сценарист появится в реалити Нового канала, ведущими которого стали Леся Никитюк и Роман Мищеряков

В 2015 году Украина узнала о харизматичном комике из Черноморска Марке Куцевалове — он выступил в «Лиге смеха» в составе команды «Сахара не надо». Парня тут же окрестили одним из самых неординарных юмористов и импровизаторов страны. И уже в следующем году он стал чемпионом юмористического проекта в команде «Прозрачный гонщик». В 2022-м Марк возвращается на телеэкраны! На этот раз — в реалити Нового канала «Пара на миллион» (премьера состоится 22 февраля).

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— Все знают Марка как веселого парня, который на сцене может удивить. При этом в реальной жизни он довольно сдержанный и стеснительный, — отметила руководитель проекта Надежда Цымбалару. — У Марка также не очень богатый опыт в построении романтических отношений. На проекте он признался, что никогда не влюблялся по-настоящему, и ему очень хочется испытать эти чувства в жизни.

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В новом реалити Куцевалов будет не только бороться за миллион, но и пытаться построить романтические отношения. В первую очередь ради них парень и согласился на эту авантюру.

— Я верю, что на таких проектах люди могут полюбить друг друга, и был бы рад найти себе здесь пару. Почему нет? — признался комик. — Кроме того, участие в реалити – в принципе очень интересный опыт. Мне нравится огонек, который присутствует в подобных проектах, здесь очень много жизни!

Удастся ли Марку построить любовь и выиграть миллион? Премьера реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым — во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!