Путешествие в Доминикану: Александр Педан рассказал, как избежать неприятных сюрпризов

Звезда Нового канала собрал факты, которые помогут сделать вашу поездку в эту страну райского отдыха более комфортной

Ведущий проекта Improv Live Show, который весной покажет Новый канал, Александр Педан провел незабываемый отпуск с женой в Доминикане. Исходя из собственного опыта, он выделил топ пунктов-советов, которые нужно знать, планируя поездку в эту чудесную страну. Так что сохраняйте себе, чтобы ваш отдых был комфортным.

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Дорога

– Перелет длится 12 часов. Наши дети тяжело переживают такие путешествия, поэтому решили лишний раз не подвергать их стрессу. Вы тоже обязательно на это учтите, – говорит Педан.

Климат

– В Доминикане довольно влажно и комфортно: температура днем +28, ночью +24. Конечно, берите с собой много средств для загара, – советует Александр. – На вечер желательно иметь какую-нибудь кофту или даже дождевик. Доминикана – это остров, одна часть которого выходит на Атлантический океан, другая – на Карибское море. Мы жили на атлантической стороне, там постоянно есть волны, маленьким деткам купаться в океане просто невозможно. Ну и тем, кто боится волн. Моя супруга заходила в воду всего два раза. Если вы путешествуете с малышами, то ищите отели на побережье Карибского моря – оно спокойнее и теплее.

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Питание

– На острове – семь климатических зон, поэтому есть любые фрукты, овощи, мясо, рыба. Но помните, что мы к этому не приспособлены, – отмечает ведущий. – Как говорили гиды, на 5-6-й день организм обычно дает сбой, поэтому берите какие-то средства для желудка или от диареи, будьте к этому готовы. Кстати, у них есть свой метод лечения расстройств пищеварения. Используют местный напиток, называемый «мама хуана». Это настойка рома, вина и меда на местных корешках, которую советуют, если у тебя вдруг болит желудок после еды. Количество фруктов и овощей просто зашкаливает! Я думаю, что в любом отеле ананасовый, арбузный, дынный, мандариновый, папайевый фреши – это как попить кофе.

Что обязательно взять с собой?

– Средства от комаров! Здесь есть москиты, – рассказывает новоканалец. – Они меньше комаров, но кусают так же. Появляются вечером и могут быть даже в номере. От них не уберечься. А местные средства очень дорогие. Фумигаторов вообще нет, поэтому лучше везите с собой.

Преимущества местных отелей

– На территории отеля есть мангровые леса, в которых множество черепах, игуан, фламинго и павлинов, – делится телеведущий. – Детям очень интересно. Да и вообще там большие отели, есть где погулять. Не говорю уже о бесконечном пляже… Он государственный, поэтому нет заборов. Гуляй не хочу!

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите уже весной на Новом канале! Будет взрыв юмора и позитива!