В интернете второй раз стартовал новогодний проект «Дивовижна поштівка»

Колекція електронних листівок від українських художників створена під патронатом Першої Леді Олени Зеленської

Гасло проекту – «листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців одне з одним».

Малюнки для поштівок, як і минулого року, створили українськи художники із різних міст України. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні, – вони зображають, зокрема, «Різдвяний ярмарок», «Китайський новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Всі листівки анімовані та озвучені.

Поштівки вже викладені на сайті за посиланням та доступні для надсилання через будь-який месенджер.

– Вам залишається лише підписати і надіслати їх тим, хто для вас важливий — для цього достатньо зайти на сайт , обрати сюжет, від якого тепло і віриться в дива, і вже за секунду, привітання «оживе» у смартфоні близької людини, – розповіла у своєму Instagram Олена Зеленська.

Проект «Дивовижна поштівка» створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Над ним працювала креативна агенція Green Penguin за підтримки телеканалу СТБ.

Лише за минулі свята українці, які скористалися сайтом надіслали майже 80 тисяч поштівок.