Другие тон и поведение: как Лесю Никитюк изменила работа в реалити

Леди Ле стала ведущей проекта «Пара на миллион», которое весной 2022 года покажет Новый канал

Ведущую Лесю Никитюк знает вся страна — по четвергам она вместе с самыми яркими звездами украинского шоу-бизнеса борется против мужской команды в шоу «Хто зверху?» на Новом канале, а несколько лет назад объездила весь мир с тревел-шоу «Орел и Решка». Но уже в 2022 году зрители увидят Леди Ле в совершенно новой ипостаси — она стала ведущей реалити «Пара на миллион».

— Это мое первое реалити. Поначалу я вела его, как и остальные проекты, но потом во мне открылась другая сторона ведущей — не та, которую все знали до этого. Раньше я соревновалась с мужской командой и боролась за победу в «Хто зверху?», открывала новые страны и локации, рассказывала о тревеле, была гидом для всей страны, — рассказала Леся. — А тут столкнулась с человеческими отношениями, и в процессе меня настолько затянуло, что я перестала говорить привычные фразы, поменялись мои тон и поведение.

Леся Никитюк и Рома Мищеряков объявили имена победителей «Пары на миллион»

Парам участников проекта предстоит проходить самые разнообразные испытания, чтобы заработать миллион. Но попутно они будут учиться строить отношения с противоположным полом: находить точки соприкосновения, переживать друг за друга, принимать со всеми слабостями и недостатками.

— Я открыла для себя множество вещей, которые нужно знать всем, кто находится в паре. Если вы хотите найти себе человека для жизни, и чтобы эти отношения были здоровыми, обязательно посмотрите «Пару на миллион» — реалити даст вам невероятный опыт! — призвала ведущая Нового канала.

Для справки:

В реалити «Пара на миллион» встретятся два разных мира: активные, уверенные в себе и раскрепощенные одинокие девушки, которые все знают о мире Instagram, моды и ивентов, и их полная противоположность — сдержанные одинокие парни, которые все свое время посвящают работе, просмотру научных роликов на YouTube и чтению книг. Уже в первом выпуске участники объединятся в 12 пар. И в таком составе пройдут все последующие испытания, чтобы заработать один миллион гривен! А поддерживать их будут звездные ведущие — королева Instagram Леся Никитюк и интеллигентный юморист Роман Мищеряков.

Премьера реалити «Пара на миллион» — весной 2022 года на Новом канале. Не пропустите!