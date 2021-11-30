Ченнинг Татум вернется к роли горячего стриптизера в фильме «Супер Майк 3»

Знаменитость начала работу над новой частью популярной франшизы

Американский актер Ченнинг Татум вскоре снова разденется и сыграет стриптизера в фильме «Супер Майк 3». Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Ченнинг Татум опубликовал титульную фотографию страницы сценария нового фильма. Со снимка можно понять, что фильм будет называться «Супер Майк: Последний танец».

«Ну, мир, похоже, Майк Лейн снова подключается», – подписал фото Ченнинг.

Как пишет издание Deadline, третий фильм «Супер Майк» уже запустили в производство. Режиссером стал Стивен Содерберг. Подробности сюжета пока не раскрывают. Премьера фильма состоится на стриминге HBO Max, но точной даты еще нет.

Напомним, оригинальный фильм «Супер Майк» вышел в 2012 году. Он рассказывает о танцоре, работающем в стриптиз-клубе.

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