Стать прибыльным или закрыться: Новый канал снимает реалити «На ножах»

Спасать рестораны будет команда профессионалов во главе с Алексом Якутовым

Лучшая кухня и очередь из посетителей – о таком бизнесе мечтают рестораторы. Но иногда вместо полной кассы получают дрязги между персоналом и пустые столики. Адский Шеф Алекс Якутов даст второй шанс ресторанам, терпящим крах. Он устранит причины неудач и решит межличностные проблемы в команде. Поможет превратить убыточные заведения в процветающий бизнес.

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– Открытие новых заведений и ребрендинг старых – это то, чем я живу много лет, – рассказывает Алекс Якутов. – Только в обычной жизни делаю это за большие деньги. А в «На ножах» мы с Новым каналом помогаем бесплатно.

Адский Шеф видит персонал насквозь. Улыбчивый управляющий на самом деле может оказаться тираном, морально уничтожающим команду. А шеф-повар – таким «профи», что ему будет страшно доверить приготовление обычной яичницы.

– В ресторане очень важна любовь к нему и командная работа, – объясняет Шеф. – Но иногда получается, как в басне «Лебедь, Щука и Рак». Все тянут заведение в разные стороны. Я много раз видел, как шеф-повар-самодур орет на ровном месте и не может объяснить претензии подчиненным, как официантам плевать на работу, и они обслуживают гостей «левой ногой». А тем временем владелец не понимает, почему его бизнес пребывает на грани краха. Когда в команде непонимание и склоки, когда ни владелец, ни персонал не «чувствуют» гостя, то эти гости во второй раз туда не вернутся. Я верю, что любые профессиональные навыки можно наработать, но «лицо» ресторана – его персонал. И если между сотрудниками идет война, то блюда станут «оружием», а посетители – невольными участниками «боевых действий».

За несколько дней, проведенных в ресторане, Шеф проанализирует все проколы и поможет их устранить. А заведения получат шанс стать успешными. Но лишь при условии – желании владельцев признать свои ошибки и начать все с чистого листа.

–Часто владельцу сложно работать с командой разных людей и вести их к одной цели. А персоналу нередко трудно озвучить внутренние проблемы владельцу, – рассказывает руководитель проекта Яна Федосенко. – Кроме того, что Алекс поможет разобраться в межличностных проблемах коллектива, он научит рестораторов правильному функционированию и эффективному использованию пространства кухни, концепции Zero Waste, экологичному ведению бизнеса, маркетингу. А для поваров заведений проведет мастер-классы, поделится с ними нюансами и лайфхаками приготовления блюд и откроет множество других кулинарных секретов.

Шанс на превращение из убыточного заведения в успешный бизнес в первом сезоне реалити получили девять украинских ресторанов. Как владельцы им воспользуются, зрители увидят в 2022 году в проекте «На ножах» на Новом канале.