Вместе возможно все: Starlight Media презентовала планы на 2022-й год

9 ноября Starlight Media, медиагруппа №1 украинского медиарынка, провела День партнера, где собрала игроков рынка и поделилась своими планами на 2022 год. Все произошло, как на премии EMMY – в строгом соответствии с карантинными ограничениями: при полной вакцинации и дополнительного как гостей, так и команды экспресс-тестирования при входе, которое обеспечивало доступ на локацию.

Руководители Starlight Media эксклюзивно рассказали об основных новинках шоу и сериалах телеканалов, которые будут ждать зрителей в эфире следующего года, а также о преимуществах и новых возможностях сотрудничества для Партнеров группы. CEO Starlight Media Александр Богуцкий, руководитель дивизиона «Вещание» Дмитрий Троицкий, руководитель дивизиона «Производство» Владимир Локотко, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор СТБ Людмила Семчук и исполнительный директор Нового канала Ольга Задорожная презентовали все самое лучшее, добавив, конечно, самые эксклюзивные новости.

«Как лидер медиарынка, мы понимаем ответственность не только за бизнес-результаты, но и за развитие нашей страны. Телевидение еще раз показало, что во времена самых сложных вызовов играет важную социальную роль. Каждый день наша команда работает ради положительных перемен в обществе. Starlight Media – ведущий производитель и дистрибьютор любимых программ и сериалов миллионов украинцев, качество и актуальность которого обеспечивает нам лидерство. ICTV – №1 в Украине. СТБ – №1 среди женской аудитории, Новый – №1 среди аудитории 14-30 и 18-35. М1 и М2 – музыкальные лидеры страны. В 2021 году мы изготовили 6700 премьерных часов контента и запустили 50 новых проектов, были и остаемся лидерами по распространению социальной рекламы. Мы много внимания уделяем освещению пандемии Covid-19. Мы уверены, что особое значение во времена карантина и опасности вируса приобретает партнерство – одна из важнейших ценностей Starlight Media. Мы благодарим всех за доверие и партнерство. Мы призываем его продукты развиваться в интересах зрителей, украинцев, ежедневно включающих наши телеканалы, чтобы получить тепло друзей, чтобы сопереживать и жить жизнью. Это очень важно. И это мы можем сделать только вместе, ведь бесплатное телевидение оплачивается рекламодателями», – сказал Александр Богуцкий.

Беспрекословное лидерство медиагруппы среди зрителей 18-54 в городах 50+ обеспечивают ее телеканалы. ICTV телеканал №1 в стране. СТБ – телеканал №1 среди женской аудитории и лидер роста среди крупных телеканалов. «Новый» — телеканал №1 среди аудитории 14-30 и 18-35. М1, М2 – музыкальные лидеры Украины.

Новый канал весной 2022 года запускает линейку комедийных сериалов (200 премьерных серий) под слоганом «Смейся по-новому» в слоте 18:00, который продлится и осенью. Среди них – любимый сериал аудитории «Домик на счастье» и новые многосерийные сериалы. Например, детективная комедия «Полкан» об отношениях полицейского Курочки и пса Полкана, в которого переселилась душа другого копа. А также две ленты о сильных женщинах: адаптация сериала о 40-летней девушке, которая строит карьеру и отношения под видом 26-летней. И сериал «Люба» – о матери-одиночке с тремя детьми, которая внезапно получает по наследству квартиру и сложные отношения с матерью. Кроме того, в 2022-м зритель увидит сериал «Леся» – о поисках любви с Лесей Никитюк в главной роли, многосерийку о дружбе и любви на высоте десятков тысяч метров «Высокие пруды» и комедийную ленту о женском баскетболе, победах, поражениях, любви и разочаровании «ДримТим».

Кроме титанов «Хто зверху?» и «Аферисты в сетях», в 2022 году Новый канал запустит восемь новых проектов. Среди них – реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым — собственная разработка для Нового канала, в которой пары уверенных в себе Insta-девушек и нелюдимых парней будут бороться за миллион гривен и учиться друг у друга новым качествам. А также проекты, цель которых – улучшить сервис в Украине. Это соревнование гостиниц в реалити «Ревизоры на пороге» с любимицей зрителей Анной Жижей. И проект «На ножах», в котором Адский шеф Алекс Якутов будет помогать рестораторам делать их заведения более успешными. В 2022-м Новый канал отправит самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса во Францию ​​– проходить испытания на ловкость и смекалку, искать ключи и собирать золотые монеты в адаптации легендарного формата шоу «Форт Буаяр». И, конечно, в следующем году зрителей ждут новые сезоны проектов «Адская кухня», Improv Live Show и «Где логика?» с новым ведущим Андреем Бедняковым.

Канал продолжит производить мощные диджитал-проекты. Например, «Предметка» и «Предметка. Пост-шоу» с ведущим Сергеем Никитюком, а также краш-тесты с участниками реалити, сопровождающие ТВ-сезон. Кроме того, зрителей ждут и диджитал-проекты, не имеющие отношения к ТВ – веб-сериал, новое шоу на YouTube и сериал в ТикТок.

Объявленные планы на 2022 год четкие и уверенные. ICTV покажет громкие премьеры и продолжение любимых зрительских проектов. Причем безотлагательно, уже 29 ноября канал всколыхнет Украину масштабным запуском игры «Кто хочет стать миллионером?». Ее будет вести народный артист Украины Стас Боклан. Как всегда, своим юмором украинцев будут веселить актеры «Дизель Шоу», которые после исторической победы за внимание зрителей в новогоднюю ночь готовят еще более яркое шоу на встречу 2022 года, и представят новую программу. Также среди новинок ICTV – увлекательные сериалы. Впервые в своей истории телеканал вышел в открытое море, чтобы снять сериал о похождениях патрульных полицейских на воде под названием «Морская полиция. Черноморск». В следующем году ICTV покажет мини-сериал «Штурм» об украинских спецназовцах. В жанре иронического детектива зрителей канала развлекут продолжение сериалов «Участковый из ДВРЗ», «Коп из прошлого» и премьера «Горячие копы». Также канал готовит остросюжетный экшн с бандитскими разборками «Крутые меры».

Обновления ждут и новостные проекты. В скором времени «Утро в большом городе» удивит виртуальной студией – картинка станет живее, а информационная часть дополнится интересными визуальными решениями.

СТБ, телеканал больших шоу и незабываемых историй, вдохновляющих реалити и сериалов-событий, на 2022 год готовит много разножанровых премьер. По возвращении в эфир осенью легендарное шоу «Украина имеет талант» бьет рекорды не только в эфире, но и в интернете, став ТОП-продуктом октября украинского телевидения с долей 17,6%. В следующем году состоится еще одно возвращение легенды – вокального шоу «Х-фактор». А также – премьера грандиозного танцевального проекта. Лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на СТБ, чтобы бороться за звание сильнейшего. Работа над танцевальным шоу уже начата и телеканал объявляет о старте кастинга.

Самое романтичное реалити страны продолжит дарить зрителям невероятные свидания по пятницам – СТБ снимает 12-й сезон чрезвычайно успешного проекта «Холостяк». Весной искать любовь вместе с СТБ будет 32-летний Алекс Топольский, украинец по происхождению, уже 10 лет живущий в Америке и создавший там успешный бизнес. В 2022 году СТБ будет продолжать линейку реалити, помогающих зрителям изменить свою жизнь. К успешным проектам «Супермама», «Супербабушка» и «Хата на тата» присоединится новинка сезона – реалити «Счастливые за семь дней» о поразительных преобразованиях жизни героинь, которых они будут достигать всего за неделю.

На 2022 год СТБ снимает целый ряд впечатляющих сериальных проектов. И среди них – легендарная костюмированная мелодрама «Крепостная», которая продолжит покорять не только сердца украинцев, но и весь мир – СТБ снимает уже четвертый сезон сериала. События будут проходить через 23 года от начала событий первого сезона, а в центре внимания окажутся дети главных пар сериала.

Телеканалы М1 и М2 также подготовили много интересного. 28 апреля в Киевском Дворце спорта состоится Церемония награждения премии M1 Music Awards. M1 Music Awards – это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому нет в Украине. Масштабное событие, в организации которого задействовано около 2000 человек. Шоу, которое собирает во Дворце спорта 10 тысяч человек. Пятерки кандидатов на статуэтки в каждой категории будут определяться за два года: 2020-й и 2021-й.

М2 планирует уже в шестой раз провести «Хит-конвейер» — конкурс украиноязычной песни, призванный открыть новые имена в музыке. За пять сезонов проект открыл около 70 новых имен, уже ставших частью музыкальной индустрии Украины. Главный приз достоин ожесточенной борьбы – мощный пакет раскрутки, включающий съемки профессионального клипа и его ротация на каналах М1 и М2.

В 2022 году телеканалы планируют расширить линейку хит-парадов, программ развлекательного и информационного характера.

Starlight Media – медиагруппа №1 в Украине, которая меняет общество и страну к лучшему. Наши телеканалы любят зрители, вместе с нами возможно все!

О компании

StarLight Media — украинская компания-лидер как по производству и дистрибуции контента, так и по телепросмотру по итогам 2020 года, ее доля рынка по аудитории составляет 26%(1). Объединяет телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 и М2. Ежедневно проекты группы смотрят более 12 млн. зрителей. За месяц аудитория составляет 26,9 млн украинцев(2).

1 Здесь и далее используются данные ИТК по исследованию ТВ-аудитории, осуществленные ООО «НИЛЬСЕН МЕДИА ЮКРЕЙН». Используется показатель Shr%. Данные рассчитаны за 2021 год для аудитории 18-54, выборка «50 тыс.+», если прямо не указано иное.

2 Используются данные ИТК по исследованию ТВ-аудитории, осуществленные ООО «НИЛЬСЕН МЕДИА ЮКРЕЙН». Используется показатель Cov%. Данные рассчитаны за 2021 год для аудитории 4+ выборка вся Украина.

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