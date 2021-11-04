Дочь Александра Педана побывала на взрыве на газовой станции

В рамках социального проекта «УниверCheck» Педан вместе с дочерью Лерой попал в VR-лабораторию Сумского государственного университета

Лицо Нового канала, ведущий реалити «Эксы» и Improv Live Show, современный папа Александр Педан снимает образовательное тревел-шоу. В рамках социального проекта «УниверCheck» он вместе с 16-летней дочерью Лерой ездит по университетам Украины. Показывает студенческую жизнь города, общежития, аудитории и узнает особенности лучших вузов. Все для того, чтобы показать украинцам правду об учебных заведениях, облегчить выбор абитуриентам и помочь дочери определиться с местом обучения после школы.

– Недавно мы посетили СумГУ (Сумский государственный университет), – рассказывает Лера Педан. – Он очень понравился атмосферой. Привлекает, что там учится много иностранных студентов. Это хороший показатель и плюс для универа. Сам город – камерный и спокойный, что не очень характерно для меня. Но там симпатично! Гулять было интересно, потому что на каждом шагу встречаются памятники архитектуры и исторические места.

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Александр Педан признается, что перед поездкой в Сумы было много вопросов.

– Непривычно видеть Сумской государственный университет в топе рейтингов университетов Украины. В 2021 году он даже занял первое место в одном из них. Так что мы поехали узнать, в чем там прикол, – говорит ведущий. – Были приятно удивлены! Университет очень прогрессивный. Представьте себе в вузе VR-лабораторию! Четыре студента находятся в виртуальной реальности, а остальная группа наблюдает за ними через мониторы, и через микрофон советуют, что делать. Там такие ситуации моделируют! Лера, например, побывала на взрыве на газовой станции. Студенты пытались «разрулить» эту аварию.

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Для журналистов в университете оборудована специальная студия с зелёной циклорамой. Можно менять онлайн фон для ведущих. А еще там записывают свои лекции преподаватели. Стихия Педана – спорт. И эта сфера в университете тоже удивила!

– Я сыграл в волейбол на площадке для пляжного волейбола с подогревом. Такого в Украине еще не видел, – рассказывает ведущий Нового канала. – Самое главное, что у них – предпринимательский подход. Университет не просто на государственных дотациях. У ученых есть миллионные контракты с китайцами, корейцами. А еще хороший пример – университетская клиника. Она не только принимает студентов и преподавателей бесплатно, но и работает как частная клиника с качественным медобслуживанием. Когда мы пришли, там были очереди. Имеется центр вакцинации от коронавируса. Одним словом, Сумской университет искренне удивил!

Первые выпуски проекта можно будет увидеть на YouTube канале Александра Педана в марте 2022 года. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.