Леся Никитюк и Рома Мищеряков объявили имена победителей «Пары на миллион»

Красная дорожка, лучи прожекторов, диско-шары, пирамида из бокалов с шампанским, блеск метафана, дорогие наряды — в яркой и праздничной атмосфере прошло объявление победителя реалити Нового канала «Пара на миллион»

В начале сентября раскрепощенные и уверенные в себе девушки и сдержанные, застенчивые парни встретились на вечеринке, где объединились в 12 пар и стали участниками реалити Нового канала «Пара на миллион». Два месяца они жили вместе и учились выстраивать отношения с противоположным полом, а также проходили непростые испытания, чтобы заработать миллион гривен. Поддерживали и помогали им ведущие — суперзвезда Нового канала Леся Никитюк и интеллигентный юморист, актер Improv Live Show Рома Мищеряков.

— Все испытания я проходила вместе с участниками. Не физически, конечно, а постоянно ставя себя на их место, — говорит Леся Никитюк. — «Пара на миллион» — пошаговая инструкция для всех, кто хочет строить отношения. Ведь это тяжелая работа, на которую нужно идти с правильным настроением. Важно слушать своего партнера, учитывать его интересы, постоянно удивлять его, уметь в нужный момент промолчать или мотивировать его к каким-то действиям… Отношения — работа двоих, и наши испытания это показали. Как же сильно изменились наши участники с начала проекта — просто волосы встают дыбом! На реалити они прошли экспресс-курс — некоторым в реальной жизни нужно было бы 10 лет, чтобы так раскрыться, а на проекте хватило 13-ти недель.

Вечеринка проходила в лучших традициях Голливуда — ведущие и финалисты в роскошных нарядах прошлись по красной дорожке в украшенный зал, где их ждала группа поддержки. В день Х на долгожданное объявление имен победителей реалити съехались выбывшие ранее участники (спойлер: кое-кто из них действительно стал парой в реальной жизни!) За время, проведенное вместе на проекте, ребята успели подружиться, поэтому переживали за финалистов, как за себя. И это даже несмотря на то, что претенденты на звание «Пара на миллион-2022» устроили всем горячую прожарку, пошутив о самых ярких чертах характера каждого. А в конце вечеринки все узнали, какая пара всего за два месяца не только смогла построить доверительные отношения с партнером, но и выиграть чек на кругленькую сумму.

— Наши участники всего за несколько месяцев прошли школу жизни. Поэтому в финале мы решили организовать традиционный выпускной бал – полный смешных и неожиданных моментов вечер воспоминаний, — отметила руководитель проекта Надежда Цымбалару. — К сожалению, не обошлось и без скандала между одним из финалистов и ранее выбывшей участницей. Но даже это не смогло помешать определить ту самую невероятную пару на миллион!

Съемки реалити раскрыли по-новому не только участников, но и ведущих. Они не были сторонними наблюдателями, а поддерживали ребят и в самые трудные, и в радостные моменты. Рома Мищеряков успел подружиться с участниками, и с удовольствием продолжит общаться с некоторыми из них и в реальной жизни.

— В очередной раз убедился, как наши слова могут влиять на других — мы же постоянно общались с участниками, давали им советы. С некоторыми из них я буду общаться и после проекта. Круто чувствовать, что твой опыт может кому-то помочь. В то же время я понимал, что и мне есть чему поучиться, — отметил ведущий Нового канала.

Кто удостоился победы, и какие испытания участникам пришлось пройти на пути к финалу, узнаете весной 2022 года в реалити «Пара на миллион» на Новом канале!