Чудовища из кино и дядя-милиционер: чего боялись в детстве ведущие Нового канала

В преддверии Хэллоуина Наталья Ежова, Елена-Кристина Лебедь и Рома Мищеряков рассказали о своих фобиях

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал чувство страха. Кто-то боится высоты, кто-то — темноты, кто-то — замкнутых пространств, а кто-то — и вовсе скоплений отверстий круглой формы. Не чужды фобии и медийным людям. Какие страхи были у них в детстве, в преддверии Хэллоуина рассказали ведущие Нового канала.

Чудовища из ужастиков

Когда ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова была маленькой, ее впечатляли фильмы ужасов.

— У меня в детстве был очень сильный страх: если представлять чудовищ, которых увидела где-то в кино, то все они материализуются и будут за мной ходить. Это была паранойя. Когда я впервые увидела ужастик, и там были похожие чудовища, которых представляла в детстве, очень-очень долго боялась ездить в лифте одна. Мне казалось, что эти персонажи нападут прямо там, — призналась Наталья. — И чем больше я пыталась не представлять, тем больше мысли меня преследовали. Повзрослев, поняла, что никакие чудовища из ужастиков не появятся передо мной, но про фокус внимания на своем желании узнала больше. Если мы о чем-то мечтаем, фокусируемся на этом, то оно сбывается. Если же мы фокусируемся на том, чего не хотим, то эта картинка тоже ходит за нами. Старайтесь держать в голове то, что действительно хотите притянуть в свою жизнь.

Резкие моменты в фильмах

Страхи участника Improv Live Show и ведущего реалити «Пара на миллион» Ромы Мищерякова тоже связаны с фильмами. Но с ними он не попрощался и во взрослой жизни.

— Меня пугают резкие моменты в фильмах ужасов: ненавижу, когда где-то резко открываются двери или кто-то резко откуда-то выпрыгивает. Могу даже подскочить на месте! — признался ведущий Нового канала. — А вот фильмы, снятые, например, по книгам Стивена Кинга, в которых есть увлекательный сюжет и с героем происходит что-то интересное, есть какая-то линия, кроме ужасов, мне нравятся.

Дядя-милиционер

А вот страхи грозы всех мошенников — ведущей «Аферистов в сетях» Елены-Кристины Лебедь — были вполне приземленными.

— В детстве я боялась не сказочных персонажей, а дядю-милиционера. Мой отец работал прокурором, поэтому я понимала, что это «ребята» строгие, и их нужно бояться, — рассказала Елена-Кристина. — А сейчас самый большой мой страх – комары. Не сказала бы, что прямо фобия, но на дух их не переношу.

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