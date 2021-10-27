«Все правдиво!»: Александр Педан с дочерью проинспектировали медунивер в Полтаве

Стартовали съемки образовательного тревел-шоу Александра Педана и его дочери Леры

Ведущий Нового канала Александр Педан вместе с 16-летней дочерью Лерой приступил к съемкам социального проекта об университетах Украины «УниверCheck». Они будут ездить по стране и рассказывать о возможностях обучения для абитуриентов. А также показывать особенности жизни студентов в разных городах. Превратят проблему выбора университета в интересный квест!

– Начали мы с Полтавы, где посетили государственный медуниверситет, – рассказывает Александр. – Кстати, он входит в пятерку лучших медучреждений Украины. До этого я никогда не бывал в медицинских учебных заведениях. Когда мы вошли, на нас сразу же надели халаты, шапочки, маски. И было впечатление, что попали в больницу. Впоследствии поняли, что это добавляет студентам мотивации. Круто, что они не только учатся, но и постоянно практикуют: делают операции на современных манекенах, работают в стоматологических фантомных классах, общаются с врачами, которые у них преподают. Меня удивили очень мотивированные студенты, которые учатся по восемь лет и на 3-4 курсах параллельно подрабатывают в больницах. А еще университет работает в оффлайне. Ведь врачи должны получать образование на практике.

Кроме учебного корпуса универов, Александр с дочерью обязательно посещают общежития.

– Мне как отцу важно увидеть, в каких условиях живут студенты, – объясняет телеведущий. – Снимаем все максимально правдиво. Скажу, что с удовольствием погрузился в студенческую жизнь. Нас прямо в комнате накормили «домашними» хинкали из магазина, сальцом, черным хлебом и напоили чаем. Такое впечатление, что помолодел (улыбается).

А еще команда проекта рассматривает возможности жизни и работы студентов в городе. Здесь Полтава порадовала своей камерностью и уютными улицами.

– Мне очень понравился город, – делится впечатлениями Лера. – Компактный, яркий, весь центр можно обойти за 40 минут. Кстати, в Полтаве увидела хорошие. Там классное комьюнити студентов!

Первые выпуски проекта можно будет увидеть на YouTube канале Александра Педана в 2022 году. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.